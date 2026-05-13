तमिलनाडु में भीषण सड़क हादसा, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल समेत छह की मौत

चेन्नई: तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले के वेल्लाकोविल के पास बुधवार तड़के करूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार कार की लॉरी से टक्कर हो गई। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल सहित छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना वेल्लाकोविल में करूर राष्ट्रीय राजमार्ग पुलिस चौकी के पास तब हुई जब अधिकारी सड़क के बीच में लगे डिवाइडर से टकराई एक लॉरी को हटाने में लगे हुए थे।

जानकारी के मुताबिक, पुलिस कांस्टेबल रविचंद्रन लॉरी चालक के साथ मिलकर वाहन को हटाने में मदद कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।

अधिकारियों ने बताया कि उसी सड़क पर तेज रफ्तार से चल रही एक कार अचानक अनियंत्रित हो गई और खड़ी लॉरी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे भीषण दुर्घटना हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कांस्टेबल रविचंद्रन, लॉरी चालक और कार में सवार चार लोगों सहित छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व बचावकर्मी मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया।

इसके बाद, क्षतिग्रस्त वाहनों से पीड़ितों के शव बरामद किए गए और पोस्टमार्टम के लिए पास के एक सरकारी अस्पताल में ले जाए गए। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान व अन्य विवरणों की पुष्टि की जा रही है और उनके परिजनों को सूचित करने के प्रयास जारी हैं।

प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि दुर्घटना के पीछे प्रमुख कारणों में से एक ओवरस्पीडिंग हो सकती है। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है। वेल्लाकोविल पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

दुर्घटना के बाद राजमार्ग पर यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा, जिसके बाद अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया और सामान्य यातायात प्रवाह बहाल किया।

इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सदमे की लहर फैला दी है और स्थानीय निवासियों के बीच व्यापक शोक का माहौल पैदा कर दिया है। खासकर उस पुलिस कांस्टेबल की मौत के कारण जो दुर्घटना के समय आधिकारिक ड्यूटी पर था।

--आईएएनएस