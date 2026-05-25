तमिलनाडु के 19 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना

चेन्नई: चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने सोमवार को तमिलनाडु के 19 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इसके साथ ही राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज के साथ व्यापक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है।

तमिलनाडु में कई हफ्तों की भीषण गर्मी के बाद हाल ही में हुई बारिश ने निवासियों को राहत दी है और कई जिलों में मौसम को ठंडा कर दिया है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी अरब सागर और आसपास के क्षेत्रों में मौजूद चक्रवाती परिसंचरण और केरल तथा दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले निम्न दबाव तंत्र के कारण आगे भी बारिश की संभावना बनी हुई है।

रविवार को तमिलनाडु के नमक्कल, रासीपुरम और तिरुचेंगोडे जिले सहित कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी झेल रहे इरोड जिले के निवासियों ने अचानक हुई बारिश और गरज के साथ आई बौछार का स्वागत किया, जिससे तापमान में गिरावट आई।

पोय्याथनल्लूर, रायम्बुरम, सेंथुरई और अरियालुर जिले के कुछ हिस्सों सहित कई स्थानों पर भी बारिश हुई, जिससे मौसम ठंडा हो गया। धर्मपुरी जिले में तेज हवाओं, गरज और बिजली के साथ भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया और खराब दृश्यता के कारण वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलानी पड़ी। तिरुपत्तूर जिले के वानीयमबाड़ी में तेज हवाएं और ओलावृष्टि हुई, जिससे निचले इलाकों में जलभराव हो गया।

कृष्णागिरी जिले और आसपास के इलाकों जैसे कावेरीपट्टिनम, बरगुर, अल्लापत्ती, कुंदरपल्ली, वेप्पनहल्ली और मेलुमलाई में भी भारी बारिश हुई। शिवगंगा जिले के सिंगमपुनारी और आसपास के क्षेत्रों में एक घंटे से अधिक समय तक भारी बारिश हुई।

मौसम विभाग के अनुसार, नीलगिरी, कोयंबटूर, थेनी और दिंडीगुल जिलों में सोमवार और मंगलवार को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है।

इरोड, तिरुप्पुर, सलेम, धर्मपुरी, कृष्णागिरी, तिरुपत्तूर, वेल्लोर, रानीपेट, तिरुवनमलाई, कल्लाकुरिची, पेरम्बालूर, तिरुची, नमक्कल, करूर और मदुरै जिलों में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है।

मौसम विभाग ने चेन्नई में शाम या रात के समय हल्की बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, कुछ क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।

--आईएएनएस

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