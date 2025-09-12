प्रान्तीय

Tamil Nadu Congress : तमिलनाडु कांग्रेस ने की मछुआरों पर श्रीलंकाई समुद्री डाकुओं के हमले की निंदा

🏷 तमिलनाडु
Sep 12, 2025, 11:30 AM
चेन्नई: तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने नागपट्टिनम के सेरुदूर के मछुआरों पर श्रीलंका के समुद्री डाकुओं के हमले की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने कहा है कि भारत की सीमा का उल्लंघन कर मछुआरों पर हमला करने और उन्हें लूटने वाले श्रीलंकाई समुद्री डाकुओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के. सेल्वा पेरुंधगई ने शुक्रवार को एक प्रेस वक्तव्य जारी किया। इसमें उन्होंने बताया कि मछली पकड़ने के लिए गए नागपट्टिनम के मछुआरों पर श्रीलंका के समुद्री डाकुओं ने हमला किया है। इस हमले में कई मछुआरे घायल हो गए हैं। उनसे जाल और मछली पकड़ने के उपकरण भी छीन लिए गए।

उन्होंने कहा कि समुद्र में जाकर मछली पकड़ने वाले तमिलनाडु के मछुआरे अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा आज एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है।

उन्होंने कहा कि एक तरफ तो श्रीलंका के तटरक्षक मछुआरों को गिरफ्तार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका के समुद्री डाकू हमला कर मछुआरों का सामान लूटकर ले जा रहे हैं। समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाने वाले तमिलनाडु के मछुआरों को अनेक तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

कांग्रेस नेता ने कहा, "मैं नागपट्टिनम के सेरुदूर क्षेत्र से मछली पकड़ने गए मछुआरों पर श्रीलंकाई समुद्री डाकुओं के बर्बर हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। श्रीलंकाई समुद्री डाकुओं का यह क्रूर कृत्य पूरी तरह अस्वीकार्य है।"

कांग्रेस नेता ने कहा कि आज मछुआरों की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना को गश्त तेज कर मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार को तुरंत दूतावास स्तर पर कार्रवाई करते हुए मछुआरों की समस्या का स्थायी समाधान करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भारत की समुद्री सीमा का उल्लंघन कर भारतीय मछुआरों पर हमला करने और उन्हें लूटने वाले श्रीलंकाई समुद्री डाकुओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

 

 

