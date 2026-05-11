Tamil Nadu Assembly : चुनाव नतीजों के बाद विधानसभा की पहली बैठक, स्पीकर का मंगलवार को होगा चुनाव

चेन्नई: तमिलनाडु की 17वीं विधानसभा की पहली बैठक सोमवार सुबह शुरू होगी, जिसमें सभी नवनिर्वाचित विधायक विधानसभा सदस्य (विधायक) के रूप में शपथ लेंगे।

तमिलनाडु में सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव हुए, जिसमें एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ और तमिलगा वेट्टी कज़गम (टीवीके) के नेता और अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया।

विजय ने चेन्नई के पेरम्बूर और त्रिची पूर्व विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और दोनों में विजयी हुए थे। हालांकि, मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद, विजय ने पेरम्बूर विधानसभा सीट को बरकरार रखने का फैसला किया और त्रिची पूर्व विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया, जिससे उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया।

उनके त्यागपत्र को स्वीकार किए जाने के बाद, तमिलनाडु विधानसभा की 234 सदस्यीय विधानसभा में एक सीट रिक्त रह गई है। तमिलनाडु विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की गई है कि नव निर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। सभी निर्वाचित सदस्यों को विधायक के रूप में शपथ लेने के लिए सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

सचिवालय ने विधायकों को विधानसभा के उद्घाटन सत्र में भाग लेते समय अपने चुनाव प्रमाण पत्र अवश्य साथ लाने का निर्देश दिया।

विधानसभा सत्र का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है, जो नाटकीय चुनावी नतीजों के बाद बनी है और जिसके बाद पहली बार टीवीके सत्ता में आई है।

राजनीतिक पर्यवेक्षक विधानसभा के भीतर विकसित हो रहे समीकरणों पर भी बारीकी से नजर रख रहे हैं, खासकर नए सत्तारूढ़ गठबंधन के गठन के बाद।

इस बीच, विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार, तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव मंगलवार को सुबह 9.30 बजे होने वाले हैं, जिसमें स्पीकर के चुनाव पर काफी ध्यान दिए जाने की उम्मीद है।

--आईएएनएस