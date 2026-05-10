Tamil Nadu Assembly News : टीवीके विधायक करुप्पैया तमिलनाडु विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त

चेन्नई: तमिलगा वेट्ट्री कजगम (टीवीके) के विधायक एमवी करुप्पैया को रविवार को तमिलनाडु विधानसभा का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नव निर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है। बता दें कि करुप्पैया पूर्व एआईएडीएमके नेता हैं और इस वर्ष की शुरुआत में अपनी पुरानी पार्टी में दरकिनार किए जाने के बाद मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की पार्टी में शामिल हुए थे।

यह नियुक्ति टीवीके अध्यक्ष विजय के पार्टी की ऐतिहासिक चुनावी जीत के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद हुई है।

टीवीके हाल ही में संपन्न तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी।

इसके बाद पार्टी ने कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीआई (एम) और आईयूएमएल के समर्थन से सरकार बनाई, जिससे राज्य में डीएमके और एआईएडीएमके के दशकों पुराने राजनीतिक वर्चस्व का अंत हो गया।

रविवार सुबह चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

उनके साथ नौ मंत्रियों ने भी नए मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में शपथ ली।

मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के तुरंत बाद विजय ने तीन महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें घरों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली का कार्यान्वयन, 'सिंगापेन' विशेष कार्य बल का गठन और एक विशेष नशा-विरोधी इकाई की स्थापना शामिल है।

बाद में वे सचिवालय गए और औपचारिक रूप से प्रशासन का कार्यभार संभाला।

इन घटनाक्रमों के बीच, चोलावंदन निर्वाचन क्षेत्र से विधायक करुप्पैया को कार्यवाहक अध्यक्ष नामित किया गया है, जो नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे और विधानसभा की प्रारंभिक कार्यवाही की देखरेख करेंगे।

करुप्पैया मदुरै जिले के अलंगनल्लूर के पास वाविदमरुथुर गांव के निवासी हैं।

एक अनुभवी राजनीतिज्ञ, वे 1980 से एआईएडीएमके से जुड़े रहे हैं और उन्होंने मछुआरा संघ के सचिव सहित कई संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभाई हैं।

उन्होंने पहली बार 2011 में एआईएडीएमके उम्मीदवार के रूप में चोलावंदन निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़कर विधानसभा में प्रवेश किया और 36,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की।

हालांकि, उन्हें 2016 और 2021 दोनों विधानसभा चुनावों में पार्टी का टिकट नहीं मिला।

एआईएडीएमके में दरकिनार किए जाने से निराश होकर, करुपैया ने वरिष्ठ नेता केए सेंगोत्तैयान से मुलाकात के बाद इस साल की शुरुआत में टीवीके में शामिल हो गए।

विजय ने बाद में उन्हें 2026 के विधानसभा चुनावों में चोलावंदन निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा, जहां उन्होंने एक बार फिर जीत हासिल की।

कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति को उनकी लंबी राजनीतिक यात्रा और टीवीके में हाल ही में हुए परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण मान्यता के रूप में देखा जा रहा है।

--आईएएनएस