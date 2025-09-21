प्रान्तीय

Tamil Nadu Education : सीएम स्टालिन का शिक्षकों से आग्रह, बच्चों पर अनुचित दबाव डालने से बचे

तमिलनाडु के CM एम.के. स्टालिन ने शिक्षकों से कहा कि वे छात्रों पर अनुचित दबाव न डालें, बल्कि उन्हें एआई युग के लिए तैयार करें।
Sep 21, 2025, 07:34 AM
तमिलनाडु : सीएम स्टालिन का शिक्षकों से आग्रह, बच्चों पर अनुचित दबाव डालने से बचे

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने शनिवार को राज्य भर के शिक्षकों से आग्रह किया कि वे छात्रों पर अनुचित दबाव डालने से बचें। दबाव डालने के बजाय उन्हें शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के माध्यम से मार्गदर्शन करते समय प्रत्येक घर की विविध परिस्थितियों को ध्यान में रखें।

चेन्नई में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, स्टालिन ने बच्चों के भविष्य को आकार देने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

 

उन्होंने कहा, "मनोवैज्ञानिक कल्याण और शारीरिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप जो ज्ञान देते हैं। आज की दुनिया में, बच्चे अक्सर अपने माता-पिता की तुलना में अपने शिक्षकों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं।"

 

यह बताते हुए कि छात्र विभिन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, कुछ शिक्षित परिवारों से और कई सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित समूहों से, मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों को छात्रों के अनूठे संघर्षों को समझकर और उनके विकास में सहयोग देकर 'दूसरे माता-पिता' की भूमिका निभानी चाहिए।

 

स्टालिन ने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) द्वारा संचालित दुनिया के लिए तैयार करने के महत्व पर भी जोर दिया।

 

उन्होंने कहा, "छात्रों को यह नहीं मानना ​​चाहिए कि गूगल या एआई सभी उत्तर प्रदान कर सकता है। शिक्षकों को उन्हें तकनीक और मानव मन के बीच की रेखा खींचने में मदद करनी चाहिए। शिक्षा के अलावा, आपको नैतिक मूल्यों को स्थापित करना चाहिए, साहित्यिक पठन को प्रोत्साहित करना चाहिए, सामाजिक जागरूकता पैदा करनी चाहिए और छात्रों को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए।"

 

शिक्षाशास्त्र में नवाचार पर जोर देते हुए, उन्होंने शिक्षकों से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ प्रयोग करने की अपील की।

 

उन्होंने कहा, "जिस तरह यूट्यूब पर आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान पर कई वीडियो उपलब्ध हैं, उसी तरह आपको भी ऐसी नई सामग्री तैयार करनी चाहिए जो छात्रों की प्रतिभा को निखारे। आपके आज के प्रयास एक बेहतर कल के लिए बीज बोएंगे।"

 

मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से पाठ्यपुस्तकों से आगे बढ़कर अपनी कक्षाओं में समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को स्थापित करने का आग्रह किया।

 

उन्होंने कहा, "आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे जातिगत भेदभाव या लैंगिक असमानता से प्रभावित न हों। इसके बजाय, उन्हें निष्पक्षता और समावेशिता का मूल्य सिखाएं।"

 

समारोह में, स्टालिन ने 2,715 नवनियुक्त शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही 122 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 76 नवनिर्मित स्कूल सुविधाओं का उद्घाटन किया। 310 करोड़ रुपए के अनुमानित 263 नए स्कूलों की आधारशिला रखी।

 

 

 

