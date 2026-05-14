एमके स्टालिन ने सहयोगियों का जताया आभार, कहा- हार के बावजूद अटूट है गठबंधन

चेन्नई: तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन (एसपीए) के सभी सहयोगियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने हुए कहा कि 2026 के विधानसभा चुनावों में सत्ता हासिल करने में विफल रहने के बावजूद गठबंधन अपनी वैचारिक और राजनीतिक यात्रा जारी रखेगा।

एमके स्टालिन ने कहा कि गठबंधन तमिलनाडु के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य की संघीय शक्तियों और सामाजिक न्याय ढांचे को कमजोर करने के प्रयासों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा रहेगा।

डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए स्टालिन ने कहा कि गठबंधन ने 2019 से अब तक कई चुनावी लड़ाइयां लड़ी हैं, जिनमें दो लोकसभा चुनाव, दो विधानसभा चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव और कई उपचुनाव शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कई नई पार्टियां गठबंधन में शामिल हुईं, जिससे तमिलनाडु में एक व्यापक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मंच को मजबूती मिली है।

स्टालिन ने कहा कि वह गठबंधन के सहयोगियों और राजनीतिक आंदोलनों द्वारा उन पर जताए गए भरोसे को कभी नहीं भूलेंगे, जो चुनाव अभियान के दौरान डीएमके के साथ खड़े रहे।

उन्होंने तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के. सेल्वापेरुन्थागई, एमडीएमके महासचिव वाइको, डीएमडीके नेता प्रेमलता विजयकांत और वीसीके अध्यक्ष थोल को धन्यवाद दिया। थिरुमावलवन, सीपीआई के राज्य सचिव एम. वीरपांडियन, सीपीआई (एम) नेता पी. शनमुगम, आईयूएमएल नेता केएम कादर मोहिदीन, मनिथानेया मक्कल काची के अध्यक्ष एमएच जवाहिरुल्ला, कोंगुनाडु मक्कल देसिया काची के नेता ईआर ईश्वरन और कई अन्य गठबंधन नेताओं को अभियान के दौरान उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

डीएमके अध्यक्ष ने उन नेताओं और संगठनों के समर्थन को भी स्वीकार किया जो सीधे तौर पर चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं थे लेकिन उन्होंने गठबंधन के लिए प्रचार किया।

उन्होंने द्रविड़ कजगम के अध्यक्ष के. वीरमणि का विशेष रूप से उल्लेख किया, जिन्होंने 93 वर्ष की आयु होने के बावजूद तमिलनाडु भर में व्यापक रूप से चुनाव प्रचार किया और अभिनेता-राजनेता कमल हासन का भी जिक्र किया, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि चुनावी लाभ के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की तलाश करने की तुलना में वैचारिक विरोधियों को हराना अधिक महत्वपूर्ण है।

स्टालिन ने कहा कि गठबंधन के नेता के रूप में, वे सीट बंटवारे की वार्ता, चुनाव प्रचार समन्वय और राजनीतिक बातचीत से संबंधित सभी निर्णयों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने यह भी खेद व्यक्त किया कि यदि उनके राजनीतिक निर्णयों के कारण चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी गठबंधन नेता या कार्यकर्ता को असुविधा हुई हो।

चुनाव परिणामों का जिक्र करते हुए स्टालिन ने कहा कि गठबंधन को भले ही पूर्ण विजय प्राप्त न हुई हो, लेकिन 1.54 करोड़ से अधिक वोट हासिल करना और 72 विधानसभा सीटें जीतना तमिलनाडु की जनता का डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन पर अटूट विश्वास दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि गठबंधन के कई सहयोगी दलों ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वे चुनाव परिणामों के बाद भी डीएमके के साथ अपना संबंध बनाए रखेंगे, जो गठबंधन की वैचारिक शक्ति और एकता को दर्शाता है।

स्टालिन ने कहा, "सिद्धांतवादी राजनीतिक दलों के रूप में, हम एकजुट रहेंगे और तमिलनाडु के लोगों के कल्याण और अधिकारों के लिए अपनी यात्रा जारी रखेंगे। तमिलनाडु की रक्षा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त शक्ति और जुझारूपन है।"

--आईएएनएस