Tamil Nadu Elections 2026 : मंत्री पेरियाकरुप्पन का दावा, डीएमके गठबंधन 2026 में जीतेगा चुनाव

तमिलनाडु मंत्री का दावा, 2026 चुनाव में डीएमके गठबंधन की होगी जीत
🏷 तमिलनाडु
Sep 14, 2025, 06:41 PM
शिवगंग (तमिलनाडु): शिवगंगा जिले के तिरुप्पत्तूर में तमिलनाडु के सहकारिता मंत्री पेरियाकरुप्पन ने दावा किया कि 2026 के विधानसभा चुनाव में डीएमके गठबंधन की जीत निश्चित है।

पेरियाकरुप्पन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "तमिलनाडु में गठबंधनों की संख्या चाहे जितनी हो, डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन 2026 का चुनाव जीतेगा।" इसके साथ ही, उन्होंने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा पोंगल त्योहार के लिए विशेष घोषणा की जानकारी दी।

मंत्री ने बताया कि शिवगंगा जिले के 2.19 लाख परिवारों के 5 लाख सदस्य तमिलनाडु इयक्कम के माध्यम से डीएमके में शामिल हुए हैं, जो पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है। उन्होंने वोट चोरी के प्रति जागरूकता पर जोर देते हुए कहा, "बिहार जैसी घटनाएं तमिलनाडु में नहीं होंगी। जनता अब जागरूक है।"

एआईएडीएमके नेता एडप्पादी पलानीस्वामी के आरोपों का जवाब देते हुए पेरियाकरुप्पन ने कहा कि डीएमके सरकार ने किसी को परेशान नहीं किया और तमिलनाडु में कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने अभिनेता विजय की डीएमके सरकार पर आलोचना को खारिज करते हुए कहा, "नई पार्टी का सत्तारूढ़ दल पर आरोप लगाना स्वाभाविक है।"

मंत्री ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों पर हिंदी में सड़क संकेत लगाकर स्थानीय भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार तमिलनाडु के लिए अन्य राज्यों की तुलना में अधिक समस्याएं पैदा कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री स्टालिन कुशलतापूर्वक जन-हितैषी योजनाएं लागू कर रहे हैं।"

पेरियाकरुप्पन ने सहकारिता विभाग की तैयारियों का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जल्द ही नई योजनाओं की घोषणा करेंगे, जिन्हें लागू करने के लिए विभाग तैयार है। उन्होंने एडप्पादी पलानीस्वामी को निशाना बनाते हुए कहा, "अगर वे 2026 में जीतते हैं, तो देखा जाएगा। अभी जनता डीएमके के साथ है।"

मंत्री ने डीएमके की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की योजनाओं ने जनता का दिल जीता है। उन्होंने पोंगल के लिए विशेष घोषणा का भी जिक्र किया, जिससे उत्सव का उत्साह और बढ़ेगा। डीएमके कार्यकर्ताओं ने मंत्री के बयान का स्वागत किया और 2026 में जीत का भरोसा जताया।

 

 

