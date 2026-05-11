Tamil Nadu Government : तमिलनाडु में कांग्रेस के खेमे से बन सकते है दो कैबिनेट मंत्री, पांच विधायकों ने दिया है समर्थन

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेट्टी कजगम (टीवीके) सरकार के गठन के बाद कांग्रेस पार्टी 55 वर्षों से अधिक समय बाद तमिलनाडु सरकार में वापसी करने के लिए तैयार है।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु जनादेश के बाद हुए सत्ता-साझाकरण समझौते के तहत टीवीके ने कांग्रेस को दो मंत्री पद आवंटित करने का फैसला किया है।

चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान नई सरकार ने शपथ ली, जहां विजय ने तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया।

उनके साथ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने नौ मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विजय के नेतृत्व में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही टीवीके पार्टी 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।

हालांकि, पार्टी बहुमत के लिए आवश्यक 118 सीटों के आंकड़े से पीछे रह गई, जिसके चलते विजय को सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों का समर्थन मांगना पड़ा।

डीएमके के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन (एसपीए) के तहत 28 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को केवल पांच सीटें ही मिल सकीं। सीटों की कम संख्या के बावजूद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के नेतृत्व द्वारा आयोजित कई विचार-विमर्शों के बाद टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया।

टीवीके सरकार को सीपीआई, सीपीआई (एम), आईयूएमएल और वीसीके का भी समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे विजय आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर सरकार बनाने का दावा कर सके।

तमिलनाडु में कांग्रेस का मंत्रिमंडल में प्रवेश राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण क्षण है, जहां कई सरकारों में डीएमके की लंबे समय से सहयोगी होने के बावजूद पार्टी दशकों तक मंत्री पद से वंचित रही।

2006 में जब डीएमके ने कांग्रेस और पीएमके के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई, तो कांग्रेस को 34 सीटें जीतने के बावजूद राज्य मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया।

तमिलनाडु के लिए एआईसीसी के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक गिरीश चोडंकर ने पुष्टि की कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा अभी जारी है। उन्होंने कहा, "हम इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं कि कांग्रेस के मंत्री तुरंत शपथ लें। मंत्रिमंडल में किन विधायकों को शामिल किया जाएगा, इस पर चर्चा चल रही है। अंतिम निर्णय दिल्ली में नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा।"

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, मेलूर विधायक पी. विश्वनाथन और किल्लियूर विधायक एस. राजेश कुमार मंत्री पद के लिए प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं।

--आईएएनएस