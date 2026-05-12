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'लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए', सीएम विजय ने विधानसभा में दी अब्राहम लिंकन की सीख

तमिलनाडु विधानसभा में लोकतंत्र पर सीएम विजय का जोर, स्पीकर निर्विरोध चुना गया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 तमिलनाडु
May 12, 2026, 09:26 AM
'लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए', सीएम विजय ने विधानसभा में दी अब्राहम लिंकन की सीख

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मंगलवार को लोकतांत्रिक परंपराओं के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने यह बात तमिलनाडु विधानसभा में तब कही जब टीवीके विधायक जेसीडी प्रभाकर निर्विरोध स्पीकर चुने गए।

सदन में बोलते हुए, विजय ने याद दिलाया कि राजशाही युग के दौरान इंग्लैंड में स्पीकर किस प्रकार संसद के निर्णयों को राजा तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, अक्सर व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा जोखिम उठाते हुए।

विजय ने कहा, "संसद द्वारा किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने पर अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी होती थी कि वह राजा को सूचित करे। उन दिनों राजाओं के पास मृत्युदंड देने का भी अधिकार होता था, और संसद का रुख बताने पर अध्यक्षों को कभी-कभी गंभीर दंड का सामना करना पड़ता था।"

उन्होंने संसद की उस पुरानी प्रथा का भी जिक्र किया, जिसमें नव निर्वाचित अध्यक्ष प्रतीकात्मक रूप से कुर्सी पर बैठने में हिचकिचाते थे और सदन और विपक्ष के नेताओं द्वारा उन्हें कुर्सी तक ले जाया जाता था।

मुख्यमंत्री ने टिप्पणी करते हुए कहा, "वह परंपरा आज भी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतीक के रूप में जारी है।"

विजय ने कहा कि तमिलनाडु विधानसभा को लोकतंत्र के केंद्र के रूप में कार्य करना चाहिए और उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र की प्रसिद्ध परिभाषा का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकतांत्रिक सरकार "लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए" होती है।

मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष को तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) के सभी विधायकों की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और इस बात पर जोर दिया कि सदन में एक सदस्य वाली पार्टियों को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

विजय ने कहा, "विधानसभा में प्रत्येक सदस्य समान है। विधायी परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जानी चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा कि सरकार का कामकाज ऐसा होना चाहिए जिससे उसके कल्याणकारी उपायों और शासन संबंधी पहलों से अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके।

इससे पहले दिन में, टीवीके विधायक जेसीडी प्रभाकर तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए, जबकि पार्टी विधायक एम. रवि शंकर बिना किसी विरोध के उपाध्यक्ष चुने गए।

--आईएएनएस

 

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