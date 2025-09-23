Chiranjeevi 47 Years : सिनेमा में 47 साल पूरे होने पर चिरंजीवी बोले, ‘तेलुगु दर्शकों का हमेशा आभारी रहूंगा’

चेन्नई: मेगास्टार चिरंजीवी को फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किए 47 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए दर्शकों का आभार व्यक्त किया है। इसमें उन्होंने अपनी पहली फिल्म का एक फोटो भी शेयर किया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चिरंजीवी ने लिखा, "22 सितंबर 1978 को जब मैं ‘कोनिडेला शिव शंकर वर प्रसाद’ के नाम से जाना जाता था, तब फिल्म प्रणाम खरीदु के जरिए आपसे ‘चिरंजीवी’ के रूप में मिला। आज उसी सफर के 47 साल पूरे हो गए हैं। इस फिल्म ने मेरे भीतर एक अभिनेता की पहचान जगाई। बड़े भाई, बेटे, परिवार के सदस्य और एक मेगास्टार के रूप में आपने हमेशा मुझे बिना शर्त प्यार और समर्थन दिया, जिसके लिए मैं तेलुगु दर्शकों का सदा आभारी रहूंगा।"

उन्होंने आगे लिखा, "अब तक मैंने 155 फिल्मों में काम किया है और यह केवल आपके निस्वार्थ प्रेम की वजह से संभव हुआ। इन 47 सालों में मुझे मिले अनगिनत पुरस्कार और सम्मान सिर्फ मेरे नहीं हैं, बल्कि आपके हैं, क्योंकि आपने ही मुझे यह सब दिया है। मैं दिल से कामना करता हूं कि हमारे बीच का यह प्रेम और विश्वास का बंधन हमेशा यूं ही बना रहे। सदैव आभारी, आपका – चिरंजीवी"

इससे पहले उन्होंने मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किए जाने पर सोशल मीडिया पर बधाई दी थी। इस पोस्ट में चिरंजीवी ने अपनी एक फोटो भी मोहनलाल के साथ साझा की थी। चिरंजीवी ने उन्हें 'लालेट्टन' कहकर संबोधित करते हुए लिखा कि उनका फिल्मी सफर और यादगार प्रदर्शन भारतीय सिनेमा को समृद्ध बनाते हैं।

वर्क फ्रंट की बात करें तो चिरंजीवी बहुत जल्द "मन शंकर वर प्रसाद गरु" में नजर आएंगे। शुरुआत में इसे "मेगा 157" नाम से संबोधित किया जा रहा था। इस सीरीज में वे नयनतारा के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखाई देंगे।

चिरंजीवी के पास "विश्वम्भर" भी है। मल्लीदी वशिष्ठ ने इसकी कहानी लिखी है। उन्होंने ही इसे डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में त्रिशा कृष्णन, कुणाल कपूर और आशिका रंगनाथ भी अहम भूमिका निभाते दिखाई देंगे।