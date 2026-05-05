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Tamil Nadu Politics : टीवीके ने सरकार बनाने का दावा किया, विजय ने बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल से समय मांगा

Chennai: विजय ने सरकार गठन का दावा पेश किया, राज्यपाल से समय मांगा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 तमिलनाडु
May 05, 2026, 09:57 AM
तमिलनाडु : टीवीके ने सरकार बनाने का दावा किया, विजय ने बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल से समय मांगा

चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में ‘तमिलगा वेट्री कझगम’ के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बाद पार्टी अध्यक्ष सी. जोसेफ विजय ने मंगलवार को राज्य में सरकार बनाने का दावा औपचारिक रूप से पेश किया।

उन्होंने राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को पत्र लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा है और विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने का मौका देने का अनुरोध किया है।

लोक भवन (पहले राज भवन) को भेजे गए अपने संदेश में विजय ने कहा कि 234 सदस्यों वाली विधानसभा में 108 सीटें जीतने वाली पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में स्पष्ट जनादेश मिला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस स्थिति के आधार पर तमिलगा वेट्री कझगम को राज्य में अगली सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए जाने का अधिकार है।

विजय ने अपने संदेश में कहा, “हम 108 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी हैं और सरकार बनाने का अधिकार रखते हैं। हम अपना बहुमत साबित करने का अवसर दिए जाने का अनुरोध करते हैं।”

उन्होंने समर्थन जुटाने के लिए अतिरिक्त समय भी मांगा और कहा कि वे 15 दिनों के भीतर अपना बहुमत साबित कर सकते हैं।

तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 है, जिससे तमिलगा वेट्री कझगम स्पष्ट बहुमत से 10 सीटें पीछे रह गई है। इससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पार्टी छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों से समर्थन मांग सकती है।

राजभवन के सूत्रों ने संकेत दिया कि राज्यपाल जल्द ही विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए 7 से 15 दिनों का समय दिया जा सकता है। यह एक सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसका पालन ऐसे मामलों में किया जाता है जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता।

इस बीच, पार्टी के भीतर आंतरिक तैयारियां चल रही हैं। विजय को आज बाद में पनयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में होने वाली नव-निर्वाचित तमिलगा वेट्री कझगम के विधायकों की बैठक में विधिवत रूप से विधायक दल का नेता चुना जाएगा।

इस कदम से सरकार गठन से पहले की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के पूरा होने की उम्मीद है। ये घटनाक्रम तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ हैं। तमिलगा वेट्री कझगम के तेजी से उभरने ने राज्य के पारंपरिक राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है और आने वाले दिनों में होने वाली अहम बातचीत के लिए माहौल तैयार कर दिया है।

--आईएएनएस

 

 

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