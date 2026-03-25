Edappadi Palaniswami Campaign : पलानीस्वामी आज से एआईएडीएमके के चुनाव अभियान की करेंगे शुरुआत

चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल को होने वाले हैं, जिसके चलते राज्यभर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ही अपने-अपने गठबंधनों के अंदर सीट बंटवारे में जुटे हुए हैं।

एआईएडीएमके के महासचिव व तमिलनाडु के पूर्व सीएम एडप्पाडी के. पलानीस्वामी बुधवार से राज्यव्यापी चुनाव प्रचार दौरे की शुरुआत करने वाले हैं, जो सत्ता में वापसी के लिए पार्टी के प्रयासों का संकेत है।

एआईएडीएमके मुख्यालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पलानीस्वामी 25 मार्च से 1 अप्रैल तक चुनाव प्रचार अभियान चलाएंगे, जिसमें वे अपनी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं का समर्थन मजबूत करना और महत्वपूर्ण चुनावी मुकाबले से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरना है।

इस अभियान की शुरुआत चेन्नई से होगी जहां पलानीस्वामी बुधवार दोपहर 3:30 बजे मायलापुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

पार्टी सूत्रों ने कहा कि चेन्नई से चुनाव प्रचार अभियान शुरू करना शहरी निर्वाचन क्षेत्रों के रणनीतिक महत्व को उजागर करता है, जहां सत्तारूढ़ डीएमके और विपक्षी एआईएडीएमके दोनों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।

पलानीस्वामी आने वाले दिनों में चेन्नई और उसके आसपास के कई स्थानों पर अपना चुनाव प्रचार जारी रखेंगे।

27 मार्च को वे शाम 4 बजे अलंदूर में एक सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद शाम 6 बजे तांबरम में एक और सभा होगी। इसके बाद चुनाव प्रचार 28 मार्च को उत्तरी चेन्नई की ओर बढ़ेगा, जहां वे शाम 4 बजे आरके नगर और शाम 6 बजे तिरुवोट्टियूर में प्रचार करेंगे।

पार्टी नेताओं ने कहा कि यह चुनावी दौरा घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए बनाया गया है। साथ ही आने वाले हफ्तों में राज्यव्यापी व्यापक अभियान के लिए माहौल तैयार करने में भी यह अहम भूमिका निभाएगा।

तमिलनाडु एक महत्वपूर्ण चुनावी मुकाबले के लिए तैयार हो रहा है। पलानीस्वामी के ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार से मतदान के दिन से पहले एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले एनडीए और डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच राजनीतिक लड़ाई और भी तीव्र होने की संभावना है।

--आईएएनएस