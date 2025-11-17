प्रान्तीय

Mysterious Murder Mystery : सिलीगुड़ी में दंपति की मौत, नदी किनारे पति-पत्नी के शव बरामद

सिलीगुड़ी में नदी किनारे दंपति के शव मिलने से सनसनी
Nov 17, 2025, 04:46 AM
पश्चिम बंगाल : सिलीगुड़ी में दंपति की मौत, नदी किनारे पति-पत्नी के शव बरामद

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रविवार को एक चौंकाने वाली घटना में एक जोड़े के शव नदी के किनारे से बरामद किए गए।

जानकारी के अनुसार महिला का शव नदी के किनारे पड़ा मिला, जबकि पति पास ही एक पेड़ से लटका मिला। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह दोहरी हत्या का मामला है या हत्या के बाद आत्महत्या का।

पुलिस सूत्रों के अनुसार स्थानीय ग्रामीणों ने सुबह करीब 7 बजे सिलीगुड़ी में साहू नदी के पास शव देखे। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान तपन मंडल और अनिमा मंडल के रूप में हुई है।

दंपति सिलीगुड़ी के भोलापारा इलाके में रहते थे। तपन और अनिमा की शादी को दो दशक से भी ज्यादा हो चुके थे और उनके दो बेटे भी हैं।

परिवार या दंपत्ति के बीच किसी भी तरह की अनबन की कोई खबर नहीं है। अपराध के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

तपन पेशे से राजमिस्त्री था और उसकी पत्नी अनिमा एक कारखाने में काम करती थी। बताया जा रहा है कि पति-पत्नी रोजाना काम खत्म होने के बाद एक निश्चित समय पर घर लौटते थे।

पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, शनिवार शाम से दोनों का कोई पता नहीं चल पाया।

परिवार के सदस्यों ने बताया कि तपन और अनिमा के मोबाइल पर भी उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। दंपति का पता लगाने के लिए कई जगहों पर तलाशी की गई।

सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महिला का शव नदी के किनारे गला कटा हुआ मिला। लगभग 200 मीटर दूर उसके पति तपन का शव गले में फंदा डाले एक पेड़ से लटका हुआ देखा गया। मामले की जांच शुरू हो गई है।

--आईएएनएस

 

 

