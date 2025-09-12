प्रान्तीय

Nepal Violence News : उदयपुर के भाजपा नेता और उनका परिवार नेपाल के होटल में सुरक्षित, भाई ने की पुष्टि

नेपाल हिंसा में उदयपुर भाजपा नेता अनिल सिंघल परिवार सहित फंसे
Sep 12, 2025, 02:21 AM
उदयपुर के भाजपा नेता और उनका परिवार नेपाल के होटल में सुरक्षित, भाई ने की पुष्टि

उदयपुर: नेपाल में हाल ही में भड़की हिंसा और अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण राजस्थान के पर्यटक वहां फंस गए हैं। उदयपुर के भाजपा नेता अनिल सिंघल अपने परिवार सहित वहां फंस गए हैं। हिंसा और आगजनी के कारण उनकी वापसी की उड़ान रद्द हो गई, और वे काठमांडू के एक होटल में सुरक्षित हैं।

अनिल सिंघल ने अपने भाई से फोन पर बातचीत में पुष्टि की कि वे सुरक्षित हैं और घबराने की जरूरत नहीं है। उनके साथ अन्य पर्यटक जो नेपाल घूमने के लिए आए थे, वे भी वहां फंसे हुए हैं। हालांकि, सभी भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं और हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं।

भाजपा नेता अनिल सिंघल के भाई सुनील सिंघल ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि उनके भाई अपने परिवार के साथ कुछ दिनों पहले उदयपुर से नेपाल के लिए रवाना हुए थे। वे पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए काठमांडू गए और फिर पोखरा पहुंचे। लेकिन नेपाल में भड़की हिंसा और अशांति के कारण वे काठमांडू में ही एक होटल में रुके हुए हैं। हिंसा शुरू होने के कारण उनकी वापसी की उड़ान रद्द हो गई, और वे वहीं फंस गए।

सुनील ने बताया कि अनिल ने कल उनसे फोन पर बात की थी और कहा कि वे सुरक्षित और खुश हैं, हालांकि आस-पास के कुछ होटलों को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया।

उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने उन्हीं होटलों को आग के हवाले किया है, जिसमें भ्रष्ट नेताओं या उनके रिश्तेदारों के पैसे लगाने की बात सामने आई हैं। अनिल जिस होटल में ठहरे हुए हैं, वे आम कोराबारी से संबद्ध है। उन्होंने बताया कि भाई ने बातचीत में खुशी जाहिर की। उम्मीद है नेपाल में जल्द ही हालात सामान्य होंगे और वे वतन वापसी करेंगे।

बता दें कि कुछ रिपोर्टों के अनुसार, राजस्थान के जयपुर और उदयपुर जिलों के लगभग 700 पर्यटक नेपाल में फंसे हुए हैं। भारत सरकार भी नेपाल की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भारतीय दूतावास की ओर से वहां फंसे भारतीयों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है।

 

 

