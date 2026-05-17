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कोटा में दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, सभी यात्रियों को बचाया गया

कोटा के पास राजधानी एक्सप्रेस में भीषण आग, रेलवे की सतर्कता से बड़ा हादसा टला
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 राजस्थान
May 17, 2026, 06:43 AM
कोटा में दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, सभी यात्रियों को बचाया गया

कोटा: राजस्थान के कोटा में रविवार तड़के राजधानी एक्सप्रेस के एक कोच में भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने पुष्टि की कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।

आग सबसे पहले तिरुवनंतपुरम से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस की एक एसी बोगी में लगी। यह हादसा कोटा के विक्रमगढ़ आलोट रेलवे स्टेशन के पास हुआ। घटना रविवार सुबह लगभग 5:15 बजे बी-1 कोच में हुई, जिसमें 68 यात्री सवार थे।

रेलवे सुरक्षा बल ने ट्रेन में मौजूद रेलवे कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों ने तुरंत यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया और लगभग 15 मिनट में पूरे कोच को खाली करा लिया। एहतियात के तौर पर आसपास की बोगियों को भी खाली कराया गया।

घटना की सूचना मिलते ही कोटा रेलवे मंडल की राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंच गईं।आग लगने के बाद अधिकारियों ने प्रभावित कोच को तुरंत ट्रेन से अलग कर दिया। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ओवरहेड इलेक्ट्रिक सप्लाई (ओएचई) भी बंद कर दी गई।

कोटा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) ने बयान में कहा, “सभी यात्री सुरक्षित हैं। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।” रेलवे अधिकारियों के अनुसार, उतारे गए यात्रियों को कोटा तक की यात्रा के लिए अन्य बोगियों में स्थानांतरित करने की व्यवस्था की गई है।

अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच जारी है। लूनी रिछा और विक्रमगढ़ आलोट रेलवे सेक्शन के लिए आपातकालीन संपर्क नंबर भी जारी किए गए हैं- कोटा पूछताछ: 6375898943, घटनास्थल: 09256099269।

12431 राजधानी एक्सप्रेस शुक्रवार को केरल के तिरुवनंतपुरम से रवाना हुई थी और इसका दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर रविवार दोपहर 12:30 बजे पहुंचने का निर्धारित समय था।

यह घटना 15 मई को हुई एक अन्य घटना के कुछ ही दिनों बाद सामने आई है, जब नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर हैदराबाद-जयपुर स्पेशल एक्सप्रेस की दो एसी बोगियों में आग लग गई थी।

--आईएएनएस

पीएम

 

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