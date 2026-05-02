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Rajasthan Politics : भाजपा विधायक पर सरकारी इंजीनियर से मारपीट का आरोप, अशोक गहलोत ने की निष्पक्ष जांच की मांग

राजस्थान में विधायक-अधिकारी विवाद बढ़ा, गहलोत ने जांच और कार्रवाई की मांग की
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 राजस्थान
May 02, 2026, 01:58 AM
राजस्थान: भाजपा विधायक पर सरकारी इंजीनियर से मारपीट का आरोप, अशोक गहलोत ने की निष्पक्ष जांच की मांग

जयपुर: श्रीगंगानगर में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक और राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (आरयूआईडीपी) के अधिकारियों के बीच विवाद शुक्रवार को और बढ़ गया। सहायक अभियंता ने विधायक पर शारीरिक हमले का आरोप लगाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी चोटें भी दिखाईं। इस घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे गंभीर बताया।

अशोक गहलोत ने कहा कि गुरुवार को भाजपा विधायक जयदीप बिहानी ने राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाया था, लेकिन शुक्रवार को मामला तब और गंभीर हो गया जब अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक पर मारपीट के आरोप लगाए और मीडिया के सामने अपनी चोटें दिखाईं।

गहलोत ने कहा, ''यह बेहद गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकारी अधिकारियों को खुद सामने आकर आरोप लगाने और चोटें दिखाने की नौबत आना कई सवाल खड़े करता है।''

उन्होंने कहा कि यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है, क्योंकि इसमें शामिल एक अधिकारी दलित समुदाय से हैं गहलोत ने कहा, ''दलित समाज के किसी व्यक्ति से जुड़ी घटना को पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से लिया जाना चाहिए।''

उन्होंने राज्य सरकार से तुरंत हस्तक्षेप कर निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने की मांग की।

गहलोत ने कहा, ''सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। जो भी दोषी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।''

श्रीगंगानगर में यह विवाद भाजपा विधायक जयदीप बिहानी और राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सहायक अभियंता जगनलाल बैरवा के बीच बढ़ा। शुक्रवार को राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के एईएन जगनलाल बैरवा ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई।

उन्होंने कहा, ''विधायक ने मुझे लात मारी और पाइप से पीटा। पुलिस के हवाले करने से पहले मुझे नई शर्ट पहनाई गई।''

एलएंडटी मैनेजर शहनवाज हसन और इंजीनियर सोहम परमार को भी शुक्रवार को जमानत मिल गई। रिहा होने के बाद तीनों ने जिला परिषद कार्यालय में मीडिया से बात की।

जगनलाल बैरवा फटी बनियान में मीडिया के सामने आए और अपनी चोटें दिखाते हुए आरोप लगाया कि मारपीट के बाद उन्हें नई शर्ट पहनाकर पुलिस के सामने पेश किया गया, ताकि मामला हल्का दिखे।

उन्होंने बताया कि गुरुवार सुबह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोनिंद्रजीत सिंह और एईएन कृष्णा धारीवाल ने उन्हें एस.डी. बिहानी कॉलेज परिसर में स्थित भाजपा विधायक के सेवा केंद्र में बुलाया था।

शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे उन्हें भाजपा विधायक के नंबर से फोन आया और तुरंत आने को कहा गया।

बैरवा ने कहा, ''जब मैं शहनवाज हसन और सोहम परमार के साथ वहां पहुंचा, तब विधायक अपनी गाड़ी में बैठे थे। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और गालियां देने लगे। इसके बाद उनके समर्थकों ने मुझे जमीन पर गिरा दिया, लात मारी और पाइप से पीटा।''

बैरवा ने भाजपा विधायक जयदीप बिहानी और उनके समर्थकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान डिप्लोमा इंजीनियर्स परिषद ने इस घटना की कड़ी निंदा की है।

परिषद के प्रदेश अध्यक्ष बलराम जाखड़ ने आरोप लगाया कि इंजीनियरों को बैठक के बहाने बुलाया गया और फिर उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि घटना की रिकॉर्डिंग न हो सके, इसके लिए उनके मोबाइल भी छीन लिए गए।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो राजस्थान भर के इंजीनियर काम का बहिष्कार करेंगे और राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे।

यह विवाद विधायक जयदीप बिहानी की जनसुनवाई के दौरान सामने आया था। हालांकि विधायक जयदीप बिहानी ने भी अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाया और शिकायत दर्ज कराई है।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी

 

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