राजस्थान के मुख्य सचिव ने 45 दिनों में 43,000 घरों को पीएनजी से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया

जयपुर: राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को राज्य के शहरी गैस वितरण (सीजीडी) निकायों को पाइपलाइन प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शनों के वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया और प्रतिदिन औसतन 1,000 घरों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया।

उन्होंने निर्देश दिया कि अगले 45 दिनों के भीतर, जून के अंत तक, 43,000 घरों को पीएनजी के दायरे में लाया जाना चाहिए।

गुरुवार को सचिवालय के 'चिंतन कक्ष' में राज्य स्तरीय सीजीडी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन का बुनियादी ढांचा पहले से मौजूद है, वहां के घरों को तत्काल पीएनजी कनेक्शन देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

बैठक में सभी 13 सीजीडी निकायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही एलपीजी से पीएनजी में परिवर्तन और निर्दिष्ट 'एलपीजी-मुक्त क्षेत्रों' के विकास को बढ़ावा देने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही हैं।

श्रीनिवास ने सीजीडी संस्थाओं को पीएनजी के लाभों के बारे में जन जागरूकता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिनमें चौबीसों घंटे आपूर्ति, सिलेंडर बुकिंग की झंझटों का निवारण, घर बैठे सुविधा, सुरक्षा और लागत-प्रभावशीलता शामिल हैं।

उन्होंने घरों में पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से गहन जागरूकता अभियान चलाने और कनेक्शन शिविरों के आयोजन का भी आह्वान किया।

मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में अब तक 490 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि 1,380 वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों तथा 153,000 घरों को पीएनजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

उन्होंने सरकारी प्राथमिकताओं के अनुरूप घरेलू पाइप गैस कनेक्शनों के कार्यान्वयन में और तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया।

--आईएएनएस