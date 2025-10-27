प्रान्तीय

Rajasthan ACB Raid : रिश्वतखोर अफसर पर एसीबी का शिकंजा, 90 हजार लेते रंगे हाथों दबोचा गया

एसीबी की बड़ी कार्रवाई, सरदारशहर तहसील के अधिकारी को 90 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा।
🏷 राजस्थान
Oct 28, 2025, 08:00 AM
चूरू: एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसते हुए सोमवार को राजस्‍थान के सरदारशहर तहसील कार्यालय में बड़ी कार्रवाई की। एसीबी टीम ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी निर्मल सोनी को 90 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

यह कार्रवाई एसीबी चौकी झुंझुनूं इकाई ने मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर की गई।

अंजनी सोनी ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने तहसील कार्यालय सरदारशहर में अपनी कृषि भूमि के कन्वर्जन के लिए आवेदन किया था। इस दौरान आरोपी निर्मल सोनी ने कन्वर्जन की प्रक्रिया पूरी करने के बदले एक लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी।

गोपनीय जांच और सत्यापन के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने स्वयं और तहसीलदार के नाम पर 90 हजार रुपए लेने की बात कही थी। एसीबी डीएसपी शब्बीर खान ने बताया कि इसके बाद टीम ने ट्रैप बिछाया और सोमवार को निर्मल सोनी को शिकायत कर्ता से 90 हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथों धर दबोच लिया।

एसीबी अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने रिश्वत की रकम अपनी पैंट की आगे की बाईं जेब में रखी थी, जिसे मौके पर ही बरामद कर लिया गया।

इस कार्रवाई का नेतृत्व उप अधीक्षक पुलिस सबीर खान और उनकी टीम ने किया। फिलहाल एसीबी टीम मौके पर मौजूद है और आवश्यक अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसीबी अब मामले की गहन जांच कर रही है ताकि इसमें शामिल अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका का भी पता लगाया जा सके।

--आईएएनएस

 

 

Anti Corruption BureauSardarshaharRajasthan ACBRajasthan NewsBribery CaseCrime UpdateCorruption News

