Pushkar Mela Attraction : 1 करोड़ की 'नगीना' बनी अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले का आकर्षण, कद-काठी और सुंदरता से जीता सैलानियों का दिल

पुष्कर मेले में 1 करोड़ की घोड़ी ‘नगीना’ बनी मुख्य आकर्षण
🏷 राजस्थान
Oct 26, 2025, 05:44 AM
1 करोड़ की 'नगीना' बनी अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले का आकर्षण, कद-काठी और सुंदरता से जीता सैलानियों का दिल

अजमेर: राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर में अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2025 का आगाज हो चुका है, जो 5 नवंबर तक चलने वाला है। पूरे मेले में दूर-दूर से लोग अपने पशुओं को लेकर आते हैं

और उनकी प्रदर्शनी लगती है। इस बार मेले में 1 करोड़ की कीमत वाली मारवाड़ी नस्ल की घोड़ी ‘नगीना’ की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, जो अपनी अनोखी चाल और कीमत की वजह से चर्चा में है।

मारवाड़ी नस्ल की घोड़ी ‘नगीना’ पुष्कर मेले में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। नगीना की परवरिश पंजाब के भटिंडा के गोरा भाई ने की है, जिन्होंने उसका बचपन से ध्यान रखा है। गोरा भाई सरां स्टड फार्म के मालिक हैं, जो अलग-अलग नस्ल के घोड़े और घोड़ियों को पालते हैं। वो लगातार 2010 से पुष्कर मेला में भाग लेते रहे हैं, लेकिन इस बार वो एक नहीं बल्कि 10 अलग घोड़े-घोड़ियों के साथ आए हैं।

नगीना को लेकर बात करते हुए गोरा भाई ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि नगीना अभी सिर्फ 31 महीने की है और पांच महीने की गर्भवती भी है। नगीना की हाइट 63 इंच है और आने वाले समय में यह 66 इंच तक की हो जाएगी। उन्होंने बताया कि नगीना अपनी चाल, सुंदरता और शारीरिक बनावट के कारण अलग पहचान रखती है और मेले में उसकी कीमत 55 से 65 के बीच लगाई गई लेकिन उन्होंने बेचने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि मेले में वो कुछ और पशुओं को भी लेकर भी आएंगे।

नगीना की डाइट पर बात करते हुए, फार्म मालिक ने बताया कि नगीना डाइट में सूखे मेवे खाती है और हमेशा 7 से 8 लोगों की टीम हर समय तैनात रहती है। सूखे मेवे के अलावा, घोड़ी को सप्लीमेंट्स और अच्छी गुणवत्ता वाला चारा भी दिया जाता है। नगीना की सुंदरता को बनाए रखने के लिए दिन में दो बार उसके शरीर की मालिश भी की जाती है।

बता दें कि नगीना देशभर में प्रसिद्ध घोड़े दिलबाग की बेटी है और अब तक 5 शो में विजेता रह चुकी है। नगीना को मेले में एसी की बड़ी गाड़ी में लाया गया था। इसके बाद ही नगीना सैलानियों के बीच लोकप्रिय हो गई है। नगीना हर साल मेले का हिस्सा बनती है और उसकी कीमतों में भी उछाल आता है। खुद फॉर्म के मालिक ने नगीना की कीमत 1 करोड़ रुपये बताई है।

 

 

 

