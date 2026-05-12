नीट (यूजी) परीक्षा रद्द होने पर अशोक गहलोत ने साधा निशाना, सरकार पर लीपापोती का आरोप लगाया

जयपुर: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कथित नीट (यूजी) परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होना ही साबित करता है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने मंगलवार को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद 3 मई को हुई नीट (यूजी) 2026 परीक्षा रद्द कर दी। अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा की नई तारीखें जल्द ही बताई जाएंगी।

इस बीच, गहलोत ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार ने जानबूझकर इस मामले को लगभग दो हफ्ते तक दबाने की कोशिश की, जिससे 'लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़' हुआ।

उन्होंने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) का परीक्षा कैंसिल करने और जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला 'विद्यार्थियों के हित और निष्पक्षता के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम' था।

अशोक गहलोत ने कहा कि नीट (यूजी) परीक्षा रद्द होना साफ दिखाता है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुईं। तुरंत कार्रवाई करने के बजाय, राजस्थान में भाजपा सरकार ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार ने पहले भी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से जुड़े ओएमआर शीट स्कैम को प्रशासन की बदनामी से बचाने के लिए छिपाया था।

गहलोत ने कहा कि कमजोर लीगल रिप्रेजेंटेशन के कारण, उस मामले में आरोपियों को बेल भी मिल गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी नीट (यूजी) पेपर लीक से जुड़ी जानकारी दबाने की कोशिश की गई। हैरानी की बात है कि शुरू में एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई। अब सच सामने आ गया है, जिससे भाजपा सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है।

परीक्षा से जुड़े आरोपों की पूरी जांच सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र ने मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) को सौंपने का फैसला किया है। एनटीए ने कहा कि वह सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करेगा और जांच के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड और मदद देगा। एजेंसी ने यह भी बताया कि उसने पहले नीट (यूजी) 2026 परीक्षा के बारे में एक प्रेस रिलीज जारी की थी।

--आईएएनएस