Kerala BJP Candidates : भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन के लिए तिरुवनंतपुरम पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा

जयपुर: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शनिवार को चल रहे विधानसभा चुनावों के दौरान केरल दौरे के तहत तिरुवनंतपुरम पहुंचे।

उन्होंने भाजपा के चार उम्मीदवारों, केरल भाजपा अध्यक्ष और नेमोम विधानसभा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर; कझाकूटम विधानसभा उम्मीदवार वी. मुरलीधरन; कट्टाकडा विधानसभा उम्मीदवार पी. के. कृष्णदास; और वट्टियूरकावु विधानसभा उम्मीदवार आर. श्रीलेखा, के नामांकन दाखिल करने के समारोहों में हिस्सा लिया।

सभा को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, केरल की जनता भाजपा उम्मीदवारों का समर्थन करके 'विकसित भारत-विकसित केरल' के सपने को साकार करेगी।

उन्होंने विश्वास जताया कि ये उम्मीदवार, जो जनता की आकांक्षाओं को दर्शाते हैं, राज्य में सुशासन और विकास की एक मजबूत नींव रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि केरल की जनता ने इस बार बदलाव लाने का पक्का इरादा कर लिया है।

अपनी यात्रा के दौरान, मुख्यमंत्री तिरुवनंतपुरम में भाजपा के राज्य मुख्यालय भी गए और दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पी. परमेश्वरन की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की।

इससे पहले, शर्मा ने प्रतिष्ठित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना की और लोगों के कल्याण व समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा।

तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर, भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया।

चुनाव आयोग ने केरल विधानसभा चुनावों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

नामांकन 23 मार्च तक दाखिल किए जा सकते हैं; नामांकन पत्रों की जांच 24 मार्च को होगी, और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 26 मार्च है। मतदान 9 अप्रैल को होगा।

केरल में मुख्यमंत्री की मौजूदगी, दक्षिणी राज्य में भाजपा के संगठनात्मक आधार को मजबूत करने के प्रयासों को रेखांकित करती है, जहां पार्टी का लक्ष्य आगामी चुनावों में अपनी पैठ बढ़ाना है।

--आईएएनएस