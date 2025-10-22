Jhalawar Road Accident : झालावाड़ में नशे में धुत कार चालक ने मचाया कहर, एक की मौत और दो घायल

झालावाड़: राजस्थान के झालावाड़ जिले के मिश्रोली इलाके में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कार को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को शांत कराया। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, सिलेहगढ़ की कंठाली नदी के पास शराब के नशे में पूरी तरह से धुत कार चालक ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बोलिया गांव निवासी नईम हुसैन पुत्र मुबारिक हुसैन के रूप में हुई है।

वहीं, नईम हुसैन की मौत की खबर फैलते ही गांव के लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और आरोपी कार चालक की कार को घेरकर उसमें आग लगा दी। हादसे के बाद ग्रामीणों ने सिलेगड़ पुलिया पर जाम लगा दिया, जिससे करीब 30 मिनट तक आवागमन पूरी तरह ठप रहा।

पुलिस और प्रशासन को स्थिति को काबू में करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को समझा-बुझाकर शांत किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

वहीं, ग्रामीणों ने बताया कि तेज रफ्तार में जा रही कार ने पहले गांव के ही कुछ लोगों को और उनकी भैंसों को भी टक्कर मारी थी। इस टक्कर में सुगन बाई और 55 वर्षीय राधेश्याम माली गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनकी दो भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए तुरंत जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

ग्रामीणों का कहना है कि शराब के नशे में धुत वाहनों का बेकाबू चलाना अब आम बात हो गई है और प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।