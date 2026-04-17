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Jaipur Sewer Death Case : झोटवाड़ा में सीवर टैंक में घुसने से दो सफाई कर्मचारियों की मौत

झोटवाड़ा में हादसा, जहरीली गैस से दम घुटने की आशंका; जांच जारी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 राजस्थान
Apr 17, 2026, 11:07 PM
जयपुर: झोटवाड़ा में सीवर टैंक में घुसने से दो सफाई कर्मचारियों की मौत

जयपुर: जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में शुक्रवार को सफाई अभियान के दौरान सीवर टैंक में घुसने से दो सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर खतरनाक कामों में लगे ठेका कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

यह घटना झोटवाड़ा जोन के तहत 200-फीट रोड इलाके के पास हुई। दोनों मृतक ठेका मजदूर थे, जिन्हें कथित तौर पर सफाई के काम के लिए सीवर टैंक में घुसने को कहा गया था।

जानकारी के अनुसार, कर्मचारियों को टैंक के अंदर कथित तौर पर जहरीली गैसों की मौजूदगी के कारण बेहोशी आ गई। जब उनकी हालत बिगड़ने लगी, तो उन्हें बाहर निकाला गया और कांवटिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक मृतकों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई थी। घटना के बाद, परिवार के सदस्य और स्थानीय निवासी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जमा हो गए, जहां शोक और दुख का माहौल था।

इन मौतों ने सीवर सफाई अभियानों के दौरान सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि कर्मचारियों को बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों और बिना मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किए टैंक के अंदर भेजा गया था।

इस तरह के तरीके सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन हैं, जो उचित सुरक्षा उपायों और सुरक्षा गियर के बिना सीवर और सेप्टिक टैंक में हाथ से घुसने पर रोक लगाते हैं। बार-बार निर्देशों और नियमों के बावजूद, देश के अलग-अलग हिस्सों से सफाई कर्मचारियों की मौत से जुड़ी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।

इस मामले में, यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि काम के लिए जिम्मेदार ठेकेदार घटना के तुरंत बाद मौके से फरार हो गया, जिससे जवाबदेही को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू कर दी है।

अधिकारियों ने कहा कि जांच के बाद ज़िम्मेदारी तय की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना ने एक बार फिर सफाई कर्मचारियों को होने वाले जोखिमों और ऐसी मौतों को रोकने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने की ज़रूरत को उजागर किया है।

--आईएएनएस

 

 

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