Ghoomar Festival Jaipur : जयपुर में पहली बार 15 नवंबर को होगा घूमर महोत्सव

जयपुर: राजस्थान के जयपुर में 15 नवंबर को पहली बार घूमर महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की इस पहल का उद्देश्य राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति को प्रदर्शित करना और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण को मजबूत करना है।

उपमुख्यमंत्री एवं पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दीया कुमारी के निर्देशन में गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की गई।

सोनी ने अधिकारियों को समय पर और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि यह महोत्सव राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं का एक भव्य प्रतीक बन सके।

संयुक्त पर्यटन निदेशक पुनीता सिंह ने कहा कि यह महोत्सव लोक विरासत का जश्न मनाएगा और साथ ही महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत संदेश भी देगा।

पर्यटन उपनिदेशक उपेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि चित्रकूट स्टेडियम, पोलो ग्राउंड और भवानी निकेतन कॉलेज ग्राउंड मुख्य आयोजन स्थल होंगे।

पर्यटन विभाग के पोर्टल के माध्यम से 15 सितंबर से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होंगे।

विभाग एक आधिकारिक उत्सव गीत भी जारी करेगा और 9 से 13 नवंबर तक कार्यशालाएं आयोजित करेगा।

शेखावत ने बताया कि पर्यटन विभाग टेंट, लाइट, साउंड, सजावट और फोटो-वीडियोग्राफी का प्रबंध करेगा। स्कूल-कॉलेजों के प्रतिभागियों के लिए यातायात प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी।

नगर निगम, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और जेवीएनएल पानी, स्वच्छता, बिजली और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

पर्याप्त पुलिस बल, चिकित्सा दल और आपातकालीन सेवाएं भी तैनात की जाएंगी। आयोजन स्थल पर खाने-पीने के स्टॉल, स्मारिका दुकानें और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एक विशेष निर्णायक मंडल आयोजन की निरंतर समीक्षा और समन्वय की देखरेख करेगा।

जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को इस ऐतिहासिक महोत्सव की सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहयोग से काम करने के निर्देश दिए, जिसका उद्देश्य राजस्थान की विरासत और संस्कृति को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकेश कुमार मूंड, पुलिस विभाग, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, नगर निगम, जेवीएनएल के अधिकारियों के साथ रोटरी क्लब, लायंस क्लब, एनजीओ, स्वयंसेवी संगठनों, शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा एंकर प्रीति सक्सेना उपस्थित थे।