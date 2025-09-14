Gajendra Singh Shekhawat : लोकतंत्र से नकारे लोग खीज मिटाने के लिए करते हैं गलत बयानबाजी: गजेंद्र सिंह शेखावत

प्रान्तीय

शेखावत बोले- लोकतंत्र पर जनता की आस्था, भारत की सीमाएं सुरक्षित
🏷 राजस्थान
Sep 14, 2025, 12:38 AM
जोधपुर: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को राजस्थान दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, "लोगों की लोकतंत्र में गहरी आस्था है। जो लोग लोकतंत्र के रण में बार-बार नकार दिए गए हैं, वे अपनी खीज मिटाने के लिए गलत बयानबाजी कर अराजकता फैला रहे हैं और राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं, लेकिन देश की जनता आगामी चुनावों में इन्हें फिर सबक सिखाएगी।"

सीमा सुरक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा, "भारत की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और आंतरिक सुरक्षा भी विश्व के बेहतरीन देशों के अनुरूप मजबूत है।"

राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा में सीसीटीवी लगाने और गोपनीयता भंग करने के आरोप पर शेखावत ने कहा, "जिनकी जैसी सोच, वैसी ही दिखाई देती है। इनकी भावना और नियत हमेशा ऐसी रही है। सुरक्षा के लिए किसी भी तकनीक का उपयोग गंभीरता से किया जा सकता है।"

राजस्थान के हालिया धर्मांतरण विरोधी कानून को देश का सबसे कठोर बताए जाने पर शेखावत ने कहा, "एक बार इसे धरातल पर उतारिए। राजस्थान का यह कानून अन्य राज्य भी अपना लेंगे।"

जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के सवाल पर शेखावत ने प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा, "जोधपुर में यह प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जिसमें देश की टॉप पुरुष और महिला टीमें भाग ले रही हैं। इससे जोधपुर के बास्केटबॉल को नई मजबूती मिलेगी।"

बिहार चुनावों के संदर्भ में कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई एआई-जनरेटेड वीडियो पोस्ट करने को शेखावत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, "यह बेहद शर्मनाक है। इसमें निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।"

 

