GST Reforms India : जोधपुर में व्यापारियों से मिले गजेंद्र शेखावत, जीएसटी रिफॉर्म्स को बताया मील का पत्थर

जोधपुर: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंगलवार को जोधपुर के सरदारपुरा सी रोड पर व्यापारियों से मुलाकात की और जीएसटी में हुए ऐतिहासिक बदलावों को लेकर चर्चा की। व्यापारियों ने उनका फूल-मालाओं से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने एक-एक दुकान पर जाकर व्यापारियों से संवाद किया और नए जीएसटी स्लैब के बारे में जानकारी दी।

इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार में मंत्री के के बिश्नोई, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव किए गए हैं, जिससे देश के हर वर्ग को फायदा होगा।

उन्होंने कहा, "अब जीएसटी के स्लैब को घटाकर सिर्फ दो कर दिया गया है। इसके साथ ही विद्यार्थियों, किसानों और आम घरों में उपयोग होने वाली वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में भारी कटौती की गई है।"

उन्होंने आगे कहा कि जो सामान पहले 18 प्रतिशत और 12 प्रतिशत की श्रेणी में आता था, उनमें से 90 प्रतिशत वस्तुओं को अब 0 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की श्रेणी में रखा गया है। वहीं, जो वस्तुएं केवल 12 प्रतिशत स्लैब में थीं, उनमें से 95 प्रतिशत पर अब 0 जीएसटी लगेगा। इसके अलावा, जो सामान पहले 28 प्रतिशत या उससे ऊपर के स्लैब में था, उसे अब घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इन रिफॉर्म्स के चलते देश के सभी नागरिकों को सालाना करीब ढाई लाख करोड़ रुपए की बचत होगी।

उन्होंने कहा, "जब आम आदमी की जेब में पैसा बचता है, तो बाजार में खरीदारी बढ़ती है। इससे उत्पादन बढ़ता है और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं।"

शेखावत ने यह भी कहा कि इन जीएसटी सुधारों का असर सिर्फ टैक्स कटौती तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भारत को आने वाले समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।