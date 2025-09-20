प्रान्तीय

Gajendra Singh Shekhawat Statement : जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की जनसुनवाई, कांग्रेस पर साधा निशाना

शेखावत बोले, एबीवीपी की जीत राष्ट्रवादी सोच की जीत है
🏷 राजस्थान
Sep 20, 2025, 07:19 AM
जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की जनसुनवाई, कांग्रेस पर साधा निशाना

जोधपुर: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र स्थित आवास पर आयोजित जनसुनवाई के दौरान मीडिया से बातचीत में कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर करारा प्रहार किया।

शेखावत ने हाल ही में जोधपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा आरएसएस और भाजपा पर की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि लोकतंत्र में अभद्र भाषा और अनर्गल बयानबाजी की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लोकतंत्र में स्वच्छता की बात कही थी। महात्मा गांधी ने भी जीवन में संयम और वाणी में मर्यादा पर बल दिया था। लेकिन आज कांग्रेस के नेता इन्हीं महान विभूतियों के नाम पर राजनीति करते हुए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह उनके संस्कार का परिचायक है।

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा और उसके कार्यकर्ता इस तरह की भाषा का प्रतिकार कर सकते हैं, लेकिन यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। शेखावत ने कांग्रेस नेता सुपारस भंडारी को धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने गलती स्वीकार करते हुए क्षमा याचना की और इसे लोकतंत्र की सच्ची भावना बताया।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनावों में तीन सीटों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की जीत को केंद्रीय मंत्री शेखावत ने राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत बताया। उन्होंने कहा कि विचारधारा के स्तर पर हम सब एक हैं, हम सब जुड़े हुए हैं। यह जीत राष्ट्रवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी सोच और विकसित भारत के सपने की है। मैं सभी छात्र संघ उम्मीदवारों और पूरे एबीवीपी पैनल को हार्दिक बधाई देता हूं। नतीजे दर्शाते हैं कि देश की युवा पीढ़ी राष्ट्रहित और संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती के पक्ष में खड़ी है।

शेखावत ने आगे कहा कि यह जीत इस बात का प्रमाण है कि युवाओं का बड़ा वर्ग राष्ट्रवादी सोच के साथ है, न कि उन लोगों के साथ जो भ्रांतियां फैलाकर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना चाहते हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को हार्दिक बधाई देता हूं।

 

 

