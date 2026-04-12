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Rajasthan Political News : अखिलेश यादव की 'राजे टिप्पणी' से राजस्थान की राजनीति में हलचल

अखिलेश यादव के बयान से राजस्थान की सियासत गरम, वसुंधरा राजे को लेकर नई बहस
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 राजस्थान
Apr 12, 2026, 03:29 AM
अखिलेश यादव की 'राजे टिप्पणी' से राजस्थान की राजनीति में हलचल

जयपुर: शनिवार को राजस्थान का राजनीतिक परिदृश्य एक नई हलचल का केंद्र बन गया, जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक अप्रत्याशित टिप्पणी की, जिसने सभी दलों के बीच अटकलों का एक नया दौर शुरू कर दिया है।

एक चौंकाने वाले बयान में यादव ने कहा, "अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री होतीं, तो जो काम हो रहा है, उसकी क्वालिटी कहीं ज्यादा अच्छी होती।" इस टिप्पणी को मौजूदा भाजपा नेतृत्व की आलोचना के तौर पर देखा जा रहा है। इसने राजस्थान की राजनीतिक कहानी में एक नया मोड़ ला दिया है।

मौजूदा व्यवस्था पर तीखा तंज कसते हुए, उन्होंने नेतृत्व को 'मौजूदा' और 'पर्ची वाला सीएएम' कहा। उनका इशारा था कि शासन में अधिकार और आजादी की कमी है।

यह टिप्पणी तेजी से चर्चा में आ गई, राजनीतिक गलियारों में इसकी गूंज सुनाई दी और लोगों ने इसके अलग-अलग मतलब निकाले।

भाजपा के बहुत प्रचारित 'डबल-इंजन सरकार' मॉडल को निशाना बनाते हुए, यादव ने अपना हमला और तेज कर दिया।

उन्होंने कहा कि साथ मिलकर काम करने के बजाय, दोनों इंजन 'आगे बढ़ने के बजाय आपस में टकराते हुए' दिख रहे हैं। इससे पता चलता है कि सत्ताधारी खेमे में अंदरूनी कलह चल रही है।

उनके मुताबिक, सिस्टम के अंदर चल रही यह कथित खींचतान सीधे तौर पर शासन पर असर डाल रही है। यह दावा राज्य इकाई के अंदरूनी झगड़ों की चल रही फुसफुसाहटों से मेल खाता है।

दिलचस्प बात यह है कि यादव की यह टिप्पणी वसुंधरा राजे के उस बयान के ठीक एक दिन बाद आई है, जिसने खुद ही चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया था।

शुक्रवार को एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "मैं आपके लिए कैसे लड़ सकती हूं, जब मैंने अपनी खुद की कुर्सी ही खो दी है? मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं?" — इस टिप्पणी को व्यापक रूप से पार्टी के भीतर उनकी नाराजगी की झलक के तौर पर देखा गया।

इससे पहले भी, भाजपा के स्थापना दिवस पर, उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि जिम्मेदारियां पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं को दी जानी चाहिए। कई लोगों ने इस बयान को पार्टी की अंदरूनी राजनीति में एक सूक्ष्म संकेत के तौर पर पढ़ा।

इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शनिवार को साफ किया कि झालावाड़ जिले में स्थानीय लोगों के साथ उनकी हालिया बातचीत को गलत तरीके से पेश किया गया है और उसे संदर्भ से काटकर दिखाया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह का चित्रण एक साजिश से कम नहीं है।

राजे ने कहा, "मैंने कभी किसी आधिकारिक पद के बारे में बात नहीं की। मैंने बार-बार कहा है कि मेरे लिए, लोगों के प्यार से बढ़कर कोई पद नहीं है, और यह प्यार मुझे पूरे राज्य में भरपूर मात्रा में मिल रहा है।"

उन्होंने आगे बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र से होकर एक चार-लेन वाली सड़क का निर्माण चल रहा है, और कुछ स्थानीय लोगों ने बाईपास के रास्ते में बदलाव का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा, "मैं एक उदाहरण देकर स्थिति समझाने की कोशिश कर रही थी, जब धौलपुर में मेरे घर के ठीक सामने एक नेशनल हाईवे बनाया गया था, तो मुझे भी अपनी बाउंड्री वॉल पीछे हटानी पड़ी थी। मैं अपने ही हक के लिए नहीं लड़ पाई थी, जबकि इस प्रोजेक्ट से मेरा अपना घर भी प्रभावित हुआ था। अगर मौजूदा नियमों की वजह से मैं अपने ही घर को प्रभावित होने से नहीं बचा पाई, तो मैं भला आपका घर कैसे बचा सकती थी?"

राजे ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने झालावाड़ को कभी भी सिर्फ एक राजनीतिक क्षेत्र के तौर पर नहीं देखा, बल्कि उसे अपना परिवार माना है। उन्होंने कहा कि निवासियों के साथ इस तरह की अनौपचारिक और बेबाक बातचीत, निवासियों के साथ उनके रिश्ते का एक स्वाभाविक हिस्सा है।

उन्होंने दोहराया कि इस बातचीत को तोड़-मरोड़कर पेश करना, असल में लोगों को गुमराह करने की एक सोची-समझी कोशिश है।

बयानों, जवाबी बयानों और अंदरूनी तनावों से तय हो रही इस चर्चा को देखते हुए, राजस्थान की राजनीति अभी कहीं से भी शांत या स्थिर नहीं लग रही है।

--आईएएनएस

 

 

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