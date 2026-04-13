Punjab Development : गांवों को 3 लाख से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइट्स से किया जाएगा रोशन, मंत्री अमन अरोड़ा ने दी जानकारी

चंडीगढ़: पंजाब के ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार ने एक अनोखी पहल शुरू की है, जिसका नाम ‘मुख्यमंत्री रोशन पंजाब योजना’ है। इस योजना के तहत सभी गांवों को सौर ऊर्जा से चलने वाली एलईडी स्ट्रीट लाइटों से रोशन किया जाएगा, और इसके लिए 550 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।

मंत्री ने इस परियोजना को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था की सबसे बड़ी पहलों में से एक बताया, जिसके तहत पंजाब भर में 3 लाख से अधिक सोलर एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी।

अमन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य कैबिनेट ने शनिवार को इस कार्यक्रम को मंजूरी दी है, ताकि गांवों में विश्वसनीय और कम लागत वाली रोशनी सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने बताया कि सोलर स्ट्रीट लाइटों को इसलिए प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि इनमें बिजली का खर्च शून्य होता है, ये अधिक भरोसेमंद हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं।

इस परियोजना को पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा लागू किया जाएगा और इसे जून से अक्टूबर 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

योजना में वित्तीय ढांचे के अनुसार 70 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार और 30 प्रतिशत ग्राम पंचायतें वहन करेंगी।

मंत्री ने बताया कि पिछले 70 वर्षों में गांवों में केवल लगभग 1.14 लाख स्ट्रीट लाइटें ही लगाई गई थीं, जिनमें से कई अब खराब हो चुकी हैं।

नई योजना के तहत सभी लाइटों के लिए सात साल का वार्षिक रखरखाव अनुबंध होगा, जिसमें खराब होने पर तीन दिनों के भीतर उन्हें बदलने का प्रावधान रहेगा।

सिस्टम में हर लाइट की जियो-टैगिंग, एक केंद्रीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से निगरानी और शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन शामिल होगी।

अमन अरोड़ा ने कहा कि यह पहल खासकर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाएगी, समावेशिता को बढ़ावा देगी और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार लाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार हरित ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए कई सौर परियोजनाओं पर काम कर रही है।

मंत्री ने इस योजना को गेम-चेंजर बताते हुए कहा कि इससे न केवल सुरक्षा बेहतर होगी, बल्कि राज्य के गांवों में आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी।

--आईएएनएस