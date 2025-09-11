Punjab Police Arms Smuggling : अमृतसर से हथियार तस्करी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब, 6 गिरफ्तार, हथियार और हवाला रकम बरामद

अमृतसर: पंजाब पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। खुफिया जानकारी के आधार पर की गई कार्रवाई में अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से चल रहे हथियार तस्करी के संगठित मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से छह अत्याधुनिक पिस्तौलें और 5.75 लाख हवाला की नकदी बरामद की।

पुलिस के अनुसार, यह गिरोह सोशल मीडिया के माध्यम से विदेश बैठे आकाओं के इशारे पर काम कर रहा था। इसकी कमान मुख्य आरोपी मेहकप्रीत सिंह उर्फ रोहित के हाथों में थी, जो विदेशी हैंडलर्स से सीधे निर्देश ले रहा था।

पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, "एक खुफिया ऑपरेशन में, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से हथियारों की तस्करी करने वाले एक संगठित मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और छह लोगों को छह अत्याधुनिक हथियारों और ₹5.75 लाख हवाला राशि के साथ गिरफ्तार किया। इस गिरोह का संचालन महकप्रीत सिंह उर्फ ​​रोहित अपने विदेश स्थित आकाओं के निर्देशों पर सोशल मीडिया के जरिए कर रहा था। ऑपरेशन के दौरान, जांच के विभिन्न चरणों में कई बरामदगी की गईं। परगट सिंह को शुरुआत में सीमा पार से भेजी गई खेपों से दो हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था।"

उन्होंने बताया कि आगे की जांच में अजयबीर सिंह, करणबीर सिंह और श्री राम को अतिरिक्त हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। मॉड्यूल के सरगना महकप्रीत सिंह को गोवा से तीन हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। हथियारों की तस्करी का पैसा हवाला के जरिए आता था, जिसके लिए दिनेश कुमार को 5.75 लाख रुपए हवाला राशि के साथ गिरफ्तार किया गया। अमृतसर के गेट हकीमा थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगे की जाँच जारी है ताकि आगे और पीछे के संबंधों का पता लगाया जा सके, और गिरफ्तारियां और बरामदगी की उम्मीद है।

डीजीपी ने आगे कहा कि पंजाब पुलिस संगठित अपराध और सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपनी लड़ाई में दृढ़ है।

वहीं, पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। यह सफलता खासकर क्रॉस-बॉर्डर ड्रोन के माध्यम से आ रहे हथियारों और हवाला नेटवर्क को लेकर है। इस नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जो विदेशी हैंडलर्स इस पूरे नेटवर्क को नियंत्रित कर रहे थे, उनकी भी पहचान कर ली गई है और उन पर काम चल रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि यह संपूर्ण कार्रवाई हमारी जांच प्रक्रिया के तहत हुई है। इस दौरान 6 अत्याधुनिक पिस्तौल और 5 लाख 75 हजार रुपए की हवाला राशि बरामद की गई है। मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा संगठित अपराध था, जिसे हमने समय रहते रोक दिया। अगर ये 6 अत्याधुनिक हथियार अपराधियों, गैंगस्टरों या आतंकी तत्वों के हाथ लग जाते, तो किसी भी बड़े अपराध को अंजाम दिया जा सकता था। मैं इस सफलता के लिए अपनी पूरी टीम को दिल से बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर इस केस से जुड़े हवाला, वित्तीय लेनदेन, हथियार और ड्रग्स की भी और बरामदगी हो सकती है।