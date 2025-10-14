Punjab Police Operation : एसएसओसी ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार, पाकिस्तान से आई हथियारों की खेप बरामद

अमृतसर: पंजाब पुलिस ने राज्य में संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी), अमृतसर ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है।

पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि बरामद हथियारों में एक एके-47 राइफल, उसकी दो मैगजीन और 60 जिंदा कारतूस, तीन 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल, सात मैगजीन और 50 जिंदा कारतूस शामिल हैं। पंजाब पुलिस का दावा है कि यह कार्रवाई राज्य में सक्रिय हथियार तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक महत्वपूर्ण ब्रेकथ्रू साबित हुई है।

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि यह हथियारों की खेप पाकिस्तान से मंगवाई गई थी, जिसे अमेरिका-आधारित गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी ने तस्करी के जरिए भेजवाया था। माना जा रहा है कि यह नेटवर्क विदेशों से संचालित एक बड़े गैंग का हिस्सा है, जो सीमापार हथियारों की तस्करी के जरिए पंजाब में सक्रिय गैंगस्टरों और अपराधियों को हथियार मुहैया कराता है।

डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ (एसएसओसी), अमृतसर ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और हथियारों की एक खेप बरामद की। बरामद की गई हथियारों में 1 एके-47 राइफल, 2 एके-47 मैगजीन, 60 जिंदा कारतूस, तीन 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल, 7 मैगजीन और 50 जिंदा कारतूस शामिल हैं।

डीजीपी ने पोस्ट में आगे लिखा, "प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इस खेप का इंतजाम अमेरिका में रहने वाले गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​गोपी ने पाकिस्तान से किया था। तस्करों की पहचान करने, आगे और पीछे के संबंधों का पता लगाने और पूरे तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जांच जारी है। पंजाब पुलिस संगठित अपराध को खत्म करने और राज्य भर में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के प्रति दृढ़ है।"