Jalandhar Meeting : पंजाब पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के लिए समर्पित, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति : डीजीपी गौरव यादव

जालंधर: पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने सोमवार को जालंधर में कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

यह बैठक जालंधर के पीएपी कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई, जिसमें कमिश्नरेट पुलिस जालंधर और जालंधर रेंज के अधिकारियों के साथ-साथ होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर ग्रामीण और एसबीएस नगर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह उनकी दूसरी समीक्षा बैठक थी, इसके पहले उन्होंने अमृतसर में भी ऐसी ही बैठक की थी।

बैठक में आतंकवाद-रोधी रणनीतियों, संगठित अपराध नेटवर्कों के उन्मूलन और क्षेत्र में उभरती कानून-व्यवस्था की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा हुई। आगामी त्यौहारी सीजन को देखते हुए सक्रिय पुलिसिंग और खुफिया तंत्र के समन्वय पर विशेष जोर दिया गया।

डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए ताकि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

बैठक में एडीजीपी-एजीटीएफ, एडीजीपी-काउंटर इंटेलिजेंस, सीपी जालंधर, डीआईजी जालंधर रेंज, एआईजी सीआई जालंधर और संबंधित जिलों के एसएसपी शामिल हुए।

डीजीपी गौरव यादव ने इस दौरान पंजाब पुलिस की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस पेशेवर तरीके से नागरिकों की सुरक्षा के लिए समर्पित है और अपराध या आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है।

उन्होंने अधिकारियों को संगठित अपराध और आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया।

साथ ही, खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान और तकनीकी संसाधनों के उपयोग पर बल दिया गया ताकि अपराध नियंत्रण में और प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

इसी दौरे के दौरान डीजीपी ने जालंधर के पीएपी कॉम्प्लेक्स में एक आधुनिक आउटडोर स्टेडियम का उद्घाटन भी किया। यह स्टेडियम अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और इसका उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को निखारना तथा खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है।

डीजीपी ने इस अवसर पर कहा कि यह स्टेडियम न केवल पुलिस कर्मियों के लिए, बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए भी खेल और शारीरिक फिटनेस को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

पंजाब पुलिस की यह पहल न केवल कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है, बल्कि सामुदायिक विकास और युवाओं के लिए नए अवसरों को बढ़ावा देने का भी प्रयास है।

डीजीपी ने भरोसा जताया कि पंजाब पुलिस नागरिकों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए निरंतर कार्यरत रहेगी।