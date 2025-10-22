Jalandhar Police Encounter : पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, तीन गिरफ्तार

जालंधर: पंजाब के जालंधर में बुधवार सुबह पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये अपराधी प्रेस का स्टिकर लगाकर शहर में लगातार घूम रहे थे।

पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी प्रेस का स्टिकर लगाकर गाड़ी में घूम रहे हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर आरोपियों को सलेमपुर मसंदा के पास नाका लगाकर रोकने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी।

इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। इस घटना में गोली लगने से मनकरण घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथियों को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान मनकरण, गुरविंदर उर्फ गैवी और सिमरण के रूप में हुई है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अमृतसर में हुए 3 हत्या के मामले में वांटेड थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर मौके पर पहुंची। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने बताया कि इनको पुलिस काफी दिनों से खोज रही थी। पता चला है कि गैंगस्टर मनकरण अमृतसर के छेहरटा में हुए धर्मा के मर्डर मामले में शूटरों का मददगार रहा है।

उन्होंने बताया कि अमृतसर में छेहरटा इलाके में 26 सितंबर को हुई धर्मजीत सिंह उर्फ धर्मा की हत्या करने के मामले में वह फरार चल रहा था। मनकरण की मूवमेंट जालंधर सिटी पुलिस की सीआईए स्टाफ द्वारा जालंधर के सलेमपुर के पास देखी गई थी, जिसके बाद टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अपराधियों से पूछताछ जारी है। अभी तक कई मामलों के खुलासे हुए हैं। ये प्रेस का स्टिकर लगाकर लगातार घूमते थे, जिससे इनको कोई रोकता नहीं था। इनके गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया जा रहा है। जल्द ही पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

