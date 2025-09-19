Tankadhar Tripathy Statement : पर्यावरण संरक्षण भावी पीढ़ियों के भविष्य के लिए अमूल्य धरोहर: टंकधर त्रिपाठी

भुवनेश्वर: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक टंकधर त्रिपाठी ने बुधवार को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत जलवायु और पारिस्थितिक संरक्षण में वैश्विक अग्रणी बनकर उभरा है।

विधानसभा परिसर में 'एक पेड़ मां के नाम' पहल के तहत आयोजित वृक्षारोपण अभियान में विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्रियों के साथ-साथ सत्ताधारी और विपक्षी दलों के सदस्यों ने एकजुट होकर पौधे लगाए। इस दौरान भाजपा नेता टंकधर त्रिपाठी ने इस पहल की सराहना करते हुए पर्यावरण संरक्षण को भावी पीढ़ियों के भविष्य के लिए अमूल्य धरोहर बताया।

टंकधर त्रिपाठी ने कहा, "यह पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठा कदम है। प्रत्येक पौधा अपनी माताओं को समर्पित किया गया, जो प्रकृति और ममता के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इस अभियान के तहत विधानसभा परिसर में सैकड़ों पौधे लगाए गए, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।"

टंकधर त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को मजबूत किया है। आज भारत प्रकृति की रक्षा में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उनके आह्वान पर शुरू हुई 'एक पेड़ मां के नाम' पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक मूल्यों को भी जोड़ती है। यह पहल लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और वृक्षों के महत्व को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।"

इस दौरान टंकधर त्रिपाठी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हाल ही में 'वोट चोरी' के आरोपों और चुनाव आयोग की आलोचना पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, "भारत की जनता राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेती है। संविधान की अनदेखी करना और निराधार आरोप लगाना उनकी आदत बन चुकी है। वे अपनी पारिवारिक विरासत के सबक को बार-बार दोहराते हैं, जो लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है।"

भाजपा विधायक ने जोर देकर कहा कि वंशवादी राजनीति के विपरीत, भाजपा सरकार जन-केंद्रित शासन के माध्यम से गणतंत्र और लोकतंत्र को मजबूत करने में विश्वास रखती है।

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां जनता के कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित हैं। मैं इस अवसर पर सभी नागरिकों से 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में शामिल होने और अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील करता हूं ताकि हरित और स्वच्छ भारत का सपना साकार हो सके।