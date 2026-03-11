Rabindra Kumar Jena Resignation : पूर्व सांसद रबींद्र जेना ने बीजद छोड़ी, भाजपा में शामिल होने की संभावना

भुवनेश्वर: ओडिशा में मुख्य विपक्षी दल बीजू जनता दल (बीजद) को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा सांसद रबींद्र कुमार जेना ने मंगलवार को बीजद की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।

बीजद अध्यक्ष और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक को लिखे पत्र में, जेना ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पार्टी से अपना इस्तीफा सौंप दिया।

जेना ने कहा, "पार्टी का एक अनुशासित सदस्य रहा हूं, बालासोर की जनता की सेवा करते हुए इसके संगठन को मजबूत किया है। हालांकि, कुछ व्यक्तिगत कारणों और परिस्थितियों के चलते, मैंने पार्टी से अलग होने का कठिन निर्णय लिया है।"

अनुभवी नेता ने आगे कहा कि पार्टी के साथ उनका लंबा जुड़ाव हमेशा एक यादगार सफर रहेगा। उन्होंने इस दौरान सहयोग, सम्मान और अवसर प्रदान करने के लिए पार्टी के राज्य नेतृत्व, सहयोगियों और बालासोर जिले के बीजद कार्यकर्ताओं के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की।

जेना ने पटनायक को लिखे पत्र में आगे कहा, “इस दौरान मुझे जो सहयोग, सम्मान और अवसर मिले, उसके लिए मैं राज्य नेतृत्व, अपने सहयोगियों और बालासोर जिले के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अंत में, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि कृपया मेरा त्यागपत्र स्वीकार करें और मुझे पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से तत्काल मुक्त करें।"

गौरतलब है कि जेना एक जाने-माने व्यवसायी हैं। वह 2014 में बालासोर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे, लेकिन 2019 के चुनावों में वरिष्ठ भाजपा नेता प्रताप चंद्र सारंगी से मामूली अंतर से हार गए थे।

ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जेना जल्द ही एक विशेष कार्यक्रम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में औपचारिक रूप से शामिल हो सकते हैं।

