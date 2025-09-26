PM Modi Odisha Visit : पीएम मोदी के झारसुगुड़ा दौरे से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, मंत्री ने लिया जायजा

झारसुगुड़ा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को ओडिशा के झारसुगुड़ा दौरे पर रहेंगे। इस दौरे पर वे विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी के झारसुगुड़ा दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच, ओडिशा सरकार में ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल मंत्री रबी नारायण नायक ने कार्यक्रम स्थल पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया।

ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल मंत्री रबी नारायण नायक ने प्रधानमंत्री के दौरे को ओडिशा के लिए महत्वपूर्ण बताया। मंत्री रबी नारायण नायक ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं, लोगों का उत्साह देखने लायक होता है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन पर सबकी निगाहें रहेंगी और हमें उम्मीद है कि वे यहां से देश को नई राह दिखाएंगे।"

रबी नारायण नायक ने प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में बताया कि कार्यक्रम स्थल पर सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं और यह दौरा ओडिशा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ओडिशा सरकार का फोकस राज्य के विकास पर पूरी तरह से केंद्रित है।

प्रधानमंत्री अमलीपल्ली मैदान में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से लगभग एक लाख युवाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी लगभग 1,700 करोड़ रुपए की लागत वाले कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया जाएगा।

पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। पुलिस और प्रशासन ने इस कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दी है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए राज्य के कई मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता पहले ही झारसुगुड़ा पहुंच चुके हैं।

मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने भी पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का निर्देश दिया है।