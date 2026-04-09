Odisha Vigilance Raid : डीए के आरोपों पर ओडिशा विजिलेंस ने अतिरिक्त मुख्य अभियंता के ठिकानों पर छापा मारा

भुवनेश्वर: भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए, ओडिशा सतर्कता विभाग ने बुधवार को जल संसाधन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी से जुड़ी संपत्तियों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया।

अधिकारी पर अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है, और इस तलाशी के दौरान विभाग ने भारी मात्रा में संपत्ति का पता लगाया।

विजिलेंस सूत्रों ने बताया, "आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं ज्यादा संपत्ति रखने के आरोप में, बुधवार को कटक, भुवनेश्वर, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में छह जगहों पर ओडिशा के डैम सेफ्टी विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजेश चंद्र मोहंती की संपत्तियों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया।"

ये छापे छह जगहों पर मारे गए, जिनमें भुवनेश्वर के बारामुंडा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक तीन-मंजिला रिहायशी इमारत; जाजपुर जिले के बडाचाना पुलिस थाने के तहत कोल्हासिंह गांव में उनका पुश्तैनी घर; ढेंकानाल के देउला साही, जुबली टाउन में उनके एक रिश्तेदार का घर; भुवनेश्वर में डैम सेफ्टी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता के तौर पर उनका दफ्तर; ढेंकानाल के भापुर में बिम्बोल में एक दो-मंजिला इमारत और फार्महाउस; और कटक जिले के चौलियागंज पुलिस थाने के तहत नयाबाजार में उनके एक सहयोगी का घर शामिल है।

ओडिशा विजिलेंस की कुल छह टीमों ने, जिनकी अगुवाई एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 11 पुलिस उपाधीक्षक, नौ निरीक्षक, आठ सहायक उप-निरीक्षक और अन्य सहायक कर्मचारियों ने की, कटक के विशेष न्यायाधीश (विजिलेंस) की अदालत द्वारा जारी तलाशी वारंट के आधार पर तलाशी ली।

तलाशी के दौरान, विजिलेंस को मोहंती के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली, जिसमें भुवनेश्वर में एक आलीशान बहु-मंजिला इमारत; 1.71 एकड़ में फैला एक फार्महाउस जिसमें दो-मंजिला इमारत भी है; आठ कीमती प्लॉट (जिनमें से एक-एक भुवनेश्वर और जाजपुर के कलिंग नगर में, और छह ढेंकानाल के भापुर में हैं); 1.70 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमा राशि; 6.23 लाख रुपए नकद; 350 ग्राम वजनी सोने के आभूषण; और दो चार-पहिया वाहन शामिल हैं।

विजिलेंस अधिकारी मोहंती से पूछताछ कर रहे हैं ताकि इन संपत्तियों के स्रोत का पता लगाया जा सके, और संभावना है कि और भी संपत्तियां सामने आ सकती हैं, जिससे कुल संपत्ति का मूल्य और बढ़ सकता है।

--आईएएनएस