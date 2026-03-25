Odisha Ram Navami Security : सीएम माझी ने राम नवमी उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए कड़ी निगरानी के निर्देश दिए

भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को पुलिस प्रशासन को आगामी राम नवमी समारोह (27 मार्च) के दौरान राज्य भर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश जारी किए।

लोक सेवा भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने पूरे ओडिशा में शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार संपन्न कराने के लिए कड़ी निगरानी और प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया।

दरअसल, साल 2025 में पुलिस द्वारा उठाए गए व्यापक एहतियाती उपायों के कारण त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस वर्ष भी इसी तरह की व्यवस्थाएं लागू करें, जिनमें पुलिस बलों की पर्याप्त तैनाती और उचित समन्वय शामिल हो।

सीएम माझी ने राम नवमी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान श्रीराम का जन्मदिवस पूरे देश में अत्यंत श्रद्धा और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ओडिशा में श्रद्धालुओं को शांतिपूर्वक और बिना किसी भय या असुविधा के यह त्योहार मनाने में सक्षम बनाना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्‍होंने समारोहों के दौरान जुलूसों के सुचारू संचालन और सार्वजनिक व्यवस्था के समग्र रखरखाव के महत्व पर भी जोर दिया।

इस बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रकाश मिश्रा, मुख्य सचिव अनु गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) हेमंत शर्मा, पुलिस महानिदेशक वाईबी खुरानिया, अतिरिक्त डीजीपी (कानून और व्यवस्था) संजय कुमार, खुफिया निदेशक आरपी कोचे, और भुवनेश्वर-कटक पुलिस आयुक्त देव दत्ता सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

गौरतलब है कि राम नवमी ओडिशा के हर कोने में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, जिसमें भक्त धार्मिक अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।

इस अवसर पर, कई हिंदू संगठन भी कस्बों और गांवों में बड़े जुलूसों का आयोजन करते हैं, जिनमें अक्सर संगीत, मंत्रोच्चार और सामुदायिक सभाएं शामिल होती हैं, जो गहरी आस्था और भक्ति को दर्शाती हैं।

ओडिशा पुलिस द्वारा संवेदनशील स्थानों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के कारण, पिछले कुछ वर्षों में कोई बड़ी सांप्रदायिक अशांति की घटना सामने नहीं आई है।

--आईएएनएस