Odisha Rajya Sabha Election : ओडिशा से राज्यसभा के तीनों उम्मीदवारों को मिलेगी जीत : मुकेश महालिंग

ओडिशा में राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के दो आधिकारिक उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन।
Mar 06, 2026, 06:04 AM
ओडिशा से राज्यसभा के तीनों उम्मीदवारों को मिलेगी जीत : मुकेश महालिंग

भुवनेश्वर: ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग ने आईएएनएस से कहा कि आधिकारिक उम्मीदवारों के तौर पर हमारे स्वयंसेवी बोर्ड ने निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद मनमोहन सामल और पूर्व राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने आधिकारिक उम्मीदवारों के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। तीसरे प्रत्याशी भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार हैं और उन्होंने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है।

बता दें कि एक दिन पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव और प्रवति परीदा, भाजपा ओडिशा प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किया। तीनों उम्मीदवारों ने नामांकन की आखिरी तारीख पर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपने नामांकन पत्र जमा किए।

इसके बाद ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री मनमोहन सामल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा इस चुनाव में ओडिशा के विकास और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर प्रत्याशियों को उतारा गया है। पार्टी एकजुट है और संसद में राज्य की मजबूत आवाज बनने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जीत का भरोसा जताते हुए कहा था कि हमारी प्राथमिकता ओडिशा के विकास से जुड़े मुद्दों को उठाना और यह सुनिश्चित करना है कि राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर उसका हक मिले।

नामांकन के बाद तीसरे उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री व उद्योगपति दिलीप रे ने कहा था कि मैं भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और मनमोहन सामल का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे यह चुनाव लड़ने के लिए पूरा समर्थन दिया। मैंने आज नामांकन दाखिल किया है और कल से अपना चुनाव अभियान शुरू करूंगा। मुझे उम्मीद है कि 2002 की तरह इस बार भी मुझे समर्थन मिलेगा और मैं चुनाव जीतूंगा।

