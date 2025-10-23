प्रान्तीय

Odisha Scam : ओडिशा पुलिस भर्ती घोटाले में सीबीआई की एंट्री, कानून मंत्री बोले- दोषियों की अब खैर नहीं

ओडिशा पुलिस भर्ती घोटाले पर सीबीआई जांच, मंत्री ने पारदर्शिता का किया समर्थन
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 ओडिशा
Oct 23, 2025, 07:58 AM
ओडिशा पुलिस भर्ती घोटाले में सीबीआई की एंट्री, कानून मंत्री बोले- दोषियों की अब खैर नहीं

भुवनेश्वर: ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने राज्य सरकार के पुलिस भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच कराने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

पृथ्वीराज हरिचंदन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले ही सीबीआई जांच की घोषणा कर दी है। यह सरकार की यह दृढ़ नीयत दिखाता है कि भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। इस घोटाले की जांच से ना केवल दोषियों को उचित सजा मिलेगी, बल्कि सिस्टम में सुधार और विश्वास भी मजबूत होगा। इस दौरान चल रही भर्ती प्रक्रिया अपने उच्चतम मानकों के साथ जारी रहेगी।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार पारदर्शी भर्ती प्रणाली लाने के लिए प्रतिबद्ध है। नियुक्ति आयोग इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि भर्ती प्रणाली शुद्ध और विश्वसनीय हो। सरकार द्वारा लागू किए जा रहे सुधारों से सिस्टम में साफ-सुथरे बदलाव दिखेंगे और भविष्य में इस तरह के घोटालों की संभावना कम होगी।

हरिचंदन ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीबीआई जांच से जनता का भरोसा और मजबूत होगा। जांच से सरकार की भर्ती प्रक्रिया में विश्वास बढ़ेगा और यह भविष्य में भर्ती प्रक्रिया को और अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने में मार्गदर्शक सिद्ध होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि सुधारों के माध्यम से केवल वर्तमान भर्ती प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि भविष्य की सभी भर्ती प्रक्रियाओं में भी सुधार होगा, जिससे उम्मीदवारों को उचित और भरोसेमंद अवसर मिल सके।

हरिचंदन ने आगे कहा कि सरकार जनता के विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और सीबीआई जांच इस विश्वास को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रक्रिया के जरिए भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा।

 

 

 

Odisha NewsCBI InvestigationtransparencyAccountabilityGovernment ReformPrithviraj HarichandanPolice Recruitment Scam

Related posts

Loading...

More from author

Loading...