Odisha Crime Against Women : ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर सबसे ज्यादा

भुवनेश्वर: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की नवीनतम रिपोर्ट, क्राइम इन इंडिया 2023 ने ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बिगड़ती प्रवृत्ति का खुलासा किया है।

एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है, जहां 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर (प्रति एक लाख आबादी) सबसे अधिक रही। ओडिशा में यह दर 112.4 थी, जो दिल्ली (133.6), तेलंगाना (124.9) और राजस्थान (114.8) के बाद देश में चौथे स्थान पर है।

2023 में विभिन्न पुलिस थानों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 25,914 मामले दर्ज किए गए हैं, जो देश में छठा सबसे अधिक है।

एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध के 761 मामले दर्ज हुए, जो सबसे ज्यादा हैं। इनमें अश्लील कंटेंट भेजना, ब्लैकमेलिंग, मानहानि, फोटो के साथ छेड़छाड़ और फर्जी प्रोफाइल बनाना शामिल है।

एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि 1195 मामलों के साथ, ओडिशा उन शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है (सातवें स्थान पर)। 2023 में ओडिशा और कर्नाटक में पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों के इस्तेमाल और बाल पोर्नोग्राफी सामग्री के भंडारण से संबंधित 30 मामले दर्ज किए गए, जो देश में चौथे सबसे ज़्यादा मामले हैं।

एनसीआरबी की 'क्राइम इन इंडिया 2023' रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा में 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं।

ओडिशा में महिलाओं की इज्जत को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमले के 9,367 मामले दर्ज हुए, जो देश में चौथा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस श्रेणी में ओडिशा की अपराध दर (40.6) देश में सबसे अधिक है।

इसके अलावा, ओडिशा में 2023 में महिलाओं के अपहरण और अगवा करने के 5,611 मामले दर्ज किए गए। इस श्रेणी में ओडिशा देश में सातवें स्थान पर है, लेकिन अपराध दर (24.3) के मामले में दिल्ली (39.5) के बाद दूसरा सबसे ऊंचा है।