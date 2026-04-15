Odisha School Incident : फूड पॉइजनिंग से छात्रा की मौत के बाद जांच के आदेश, सीएम मांझी ने तीन लाख मुआवजे का किया ऐलान

भुवनेश्वर: ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक सरकारी आदिवासी स्कूल में कथित तौर पर फ़ूड पॉइज़निंग के कारण 5वीं कक्षा के एक छात्र की मौत के बाद तनाव फैल गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मृतक के परिवार के लिए 3 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है और राजस्व संभागीय आयुक्त, केंद्रीय संभाग द्वारा जांच के आदेश दिए हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा मंगलवार देर रात जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मयूरभंज जिले की रसगोविंदपुर तहसील के एक स्कूल की छात्रा रूपाली बेसरा के निधन की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।

मुख्यमंत्री मांझी ने मृतक छात्र के परिवार के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से तीन लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा भी की। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने घटना की आरडीसी स्तर की जांच के आदेश दिए हैं।

उन्होंने राजस्व मंडल आयुक्त (केंद्रीय मंडल) को निर्देश दिया है कि वे छात्रों के बीमार पड़ने की परिस्थितियों और रूपाली की मृत्यु के कारणों की विस्तृत जांच करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आरडीसी बुधवार को स्कूल का दौरा कर घटना की जांच करेंगे। बच्चों की स्वास्थ्य जांच करने के लिए बुधवार को एक चिकित्सा दल रसगोविंदपुर भी जाएगा।

सीएमओ ने बताया कि लोक स्वास्थ्य निदेशालय से एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) के संयुक्त निदेशक और एक अन्य डॉक्टर (सूक्ष्मजीव विज्ञान) पहले से ही बारीपाड़ा में मौजूद हैं।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि मयूरभंज जिले की रसगोविंदपुर तहसील के काकाबन्धा स्थित राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूल के छात्रावास में रविवार सुबह 140 से अधिक छात्र कथित तौर पर 'पखाला' (किण्वित चावल), पत्तेदार सब्जी की करी, मसले हुए आलू और अन्य चीजें खाने के बाद बीमार पड़ गए।

बाद में उन्हें पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। उनमें से कुछ की स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ने पर लगभग 70 छात्रों को बारीपाड़ा स्थित मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया।

आईसीयू में इलाज के दौरान 12 वर्षीय रूपाली बेसरा ने मंगलवार को दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद स्कूल के प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है।

--आईएएनएस