Odisha Heavy Rain Alert : पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बन रहा दबाव क्षेत्र, आईएमडी का भारी बारिश का पूर्वानुमान

भुवनेश्वर: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को बंगाल की खाड़ी में बने नए निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से अगले कुछ दिनों में राज्य के कई स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

आईएमडी ने अपने ताजा बुलेटिन में बताया है कि निम्न दबाव का क्षेत्र ओडिशा-आंध्र प्रदेश तट से दूर बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य भाग पर केंद्रित है। एजेंसी ने अपने अनुमान में बताया कि यह प्रणाली आगे चलकर एक गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगी और 3 अक्टूबर को ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट को पार कर जाएगी।

एजेंसी ने अगले कुछ दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा की भी भविष्यवाणी की है।

आईएमडी ने कहा है कि 2 अक्टूबर को जगतसिंहपुर और पुरी के तटीय जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा, कहीं-कहीं अत्यधिक भारी वर्षा और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इस दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है।

इस तरह से, गुरुवार को मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, कटक, खुर्दा, नयागढ़, गंजम, गजपति, कालाहांडी, कंधमाल, बोलनगीर और ढेंकनाल जिलों में विभिन्न स्थानों पर बहुत भारी वर्षा के बारे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

इस बीच, आईएमडी ने नबरंगपुर, नुआपाड़ा और बरगढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के बारे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

निम्न दबाव प्रणाली के कारण उपरोक्त अवधि के दौरान पूरे राज्य में भारी वर्षा होने की संभावना है।