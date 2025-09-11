प्रान्तीय

Ganjam Surat Amrit Bharat Train : गंजाम से सूरत के बीच चलेगी अमृत भारत ट्रेन, प्रवासी श्रमिकों की यात्रा होगी आसान

गंजाम-सूरत अमृत भारत ट्रेन और 2,046 किमी नई रेल लाइन से ओडिशा को बढ़ावा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 ओडिशा
Sep 11, 2025, 12:51 AM
ओडिशा: गंजाम से सूरत के बीच चलेगी अमृत भारत ट्रेन, प्रवासी श्रमिकों की यात्रा होगी आसान

गंजाम: केंद्र सरकार ने ओडिशा में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। इसके तहत राज्य में लगभग 2,046 किलोमीटर नई रेल लाइनों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही, गंजाम जिले से सूरत के बीच एक नई अमृत भारत ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।

यह ट्रेन प्रवासी श्रमिकों और यात्रियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी, जो नियमित रूप से गंजाम से सूरत की यात्रा करते हैं।

गंजाम जिला ओडिशा का एक प्रमुख क्षेत्र है, जहां से हर दिन सैकड़ों प्रवासी श्रमिक रोजगार की तलाश में सूरत जाते हैं। वर्तमान में गंजाम से सूरत के लिए दो ट्रेनें संचालित हो रही हैं, लेकिन नई अमृत भारत ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी, जिससे यात्रा अधिक आरामदायक और सुगम होगी।

स्थानीय लोगों का मानना है कि इस पहल से न सिर्फ यात्रा का समय बचेगा, बल्कि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी सुधार होगा।

रेल यात्री मधुसूदन बिशोयी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा, “अमृत भारत ट्रेन का संचालन गंजाम के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। सूरत जाने वाले यात्रियों को अब ज्यादा सुविधा मिलेगी। हम केंद्र सरकार के इस कदम के लिए आभारी हैं। इस ट्रेन का जल्द से जल्द शुरू होना हमारे लिए बेहतर होगा।”

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह ट्रेन न सिर्फ यात्रा को आसान बनाएगी, बल्कि प्रवासी श्रमिकों के लिए भी एक वरदान होगी।

इसी तरह, गंजाम निवासी अनिल कुमार बेहरा ने भी इस योजना को सराहनीय बताया। उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार का यह कदम प्रवासी श्रमिकों के लिए बहुत राहत भरा है। अमृत भारत ट्रेन से लोगों का जीवन आसान होगा और वे समय पर अपने काम निपटा सकेंगे। यह ट्रेन यात्रियों को किफायती और आरामदायक यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी।”

अनिल ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह ट्रेन क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी योगदान देगी, क्योंकि प्रवासी श्रमिकों को अब बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

केंद्र सरकार की यह पहल न सिर्फ गंजाम और सूरत के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी, बल्कि ओडिशा के समग्र रेल नेटवर्क को भी विस्तार देगी।

नई रेल लाइनों के निर्माण से राज्य के अन्य हिस्सों में भी यातायात और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

स्थानीय लोग इस योजना को लेकर उत्साहित हैं और इसे क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर मान रहे हैं। केंद्र सरकार की इस पहल से न सिर्फ यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि ओडिशा के आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी।

 

 

Infrastructure DevelopmentSuratOdisha RailwaysGanjamAmrit Bharat TrainIndian Railwaysmigrant workers

Related posts

Loading...

More from author

Loading...