Odisha Corruption Case : ज्ञात आय से 334 प्रतिशत अधिक संपत्ति के मामले में इंजीनियर गिरफ्तार

भुवनेश्वर: ओडिशा विजिलेंस ने शुक्रवार को गंजाम जिले में जल संसाधन विभाग के एक सहायक अभियंता को उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से 334 प्रतिशत अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में गिरफ्तार किया।

आरोपी अधिकारी, पंचू बेहरा, अभी गंजाम जिले में डीएएचए सिंचाई उप-मंडल, एसई, भंजनगर सिंचाई प्रभाग में एसडीओ के पद पर तैनात हैं।

उन्हें बरहामपुर के विशेष न्यायाधीश (सतर्कता) की अदालत में पेश किया गया, जिसने शुक्रवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

गुरुवार को, सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने बेहरा के खिलाफ उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं ज्यादा संपत्ति जमा करने के आरोपों के बाद, उनसे जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति का पता चला, जिसमें 18.90 लाख रुपए नकद भी शामिल थे।

यह तलाशी जिले में पांच जगहों पर की गई, जिनमें भंजनगर में उनका सरकारी क्वार्टर और दफ्तर, बरहामपुर में एक रिश्तेदार का घर, और पोलासरा में उनका पुश्तैनी घर शामिल था।

ओडिशा सतर्कता विभाग की पांच टीमों ने, जिनकी अगुवाई तीन पुलिस उपाधीक्षक, सात निरीक्षक और अन्य सहायक कर्मचारी कर रहे थे, बरहामपुर के विशेष न्यायाधीश (सतर्कता) की अदालत द्वारा जारी तलाशी वारंट के आधार पर यह अभियान चलाया।

तलाशी के दौरान, अधिकारियों को बेहरा और उनके परिवार के सदस्यों के पास एक बहुमंजिला इमारत, बरहामपुर शहर के अलग-अलग इलाकों में जमीन के पांच प्लॉट, और 18,90,800 रुपए नकद (बरहामपुर स्थित आवास से 15.13 लाख रुपए और भंजनगर स्थित सरकारी क्वार्टर से 3,72,800 रुपए) मिले।

उन्होंने 568 ग्राम वजनी सोने के गहने भी बरामद किए, जिनमें 178 ग्राम सोने के सिक्के शामिल थे, साथ ही बैंक, डाकघर और बीमा खातों में जमा लगभग 90 लाख रुपए की राशि भी मिली।

इसके अलावा, बेहरा के पास 2024 में 57 लाख रुपए में खरीदी गई एक अजाक्स आर्गो 4300 कंक्रीट मिक्सर मशीन, 2025 में 37 लाख रुपए में खरीदी गई एक हुंडई एक्सकेवेटर, एक चार-पहिया वाहन, तीन दो-पहिया वाहन, और लगभग 8.57 लाख रुपए का घरेलू सामान भी पाया गया।

--आईएएनएस