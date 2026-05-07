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Mohan Charan Majhi : सीएम मोहन चरण माझी ने भारत की विकास गति बढ़ाने के लिए ‘दो-तटीय मॉडल’ का किया आह्वान

मोहन माझी बोले- भारत के अगले औद्योगिक विस्तार में पूर्वी तट निभाएगा बड़ी भूमिका
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Dainik Hawk·
🏷 ओडिशा
May 07, 2026, 04:48 AM
सीएम मोहन चरण माझी ने भारत की विकास गति बढ़ाने के लिए ‘दो-तटीय मॉडल’ का किया आह्वान

भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को भारत के औद्योगिक विकास के अगले चरण को गति देने के लिए "दो-तटीय रणनीति" का आह्वान किया और जोर देकर कहा कि पूर्वी तट देश के आर्थिक विस्तार में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री माझी ने बुधवार को मुंद्रा बंदरगाह और अन्य औद्योगिक सुविधाओं के दौरे के दौरान उद्योग जगत के नेताओं को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

मुख्यमंत्री ने कहा, "भारत का विकास एकतरफा नहीं रह सकता। औद्योगिक विस्तार के अगले चरण को पूर्वी तट से ही गति मिलनी चाहिए।"

संरचनात्मक बदलाव का आह्वान करते हुए उन्होंने ‘दो-तटीय रणनीति’ का प्रस्ताव रखा और उद्योग जगत के नेताओं से दोनों तटों पर परिचालन को एकीकृत करने का आग्रह किया, ताकि पश्चिमी तट की ताकत का लाभ उठाते हुए पूर्वी तट के अवसरों का भी उपयोग किया जा सके।

उन्होंने आगे कहा, "संतुलित तटीय विकास भारत की दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए आवश्यक है। पूर्वी तट अगले दशक के विकास में निर्णायक भूमिका निभाएगा।"

भारत के पश्चिमी तट की विशालता और दक्षता का हवाला देते हुए मांझी ने पूर्वी तट पर विकास में तेजी लाने की पुरजोर वकालत की और ओडिशा को देश के औद्योगिक विकास की अगली लहर के लिए एक स्वाभाविक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पश्चिमी तट समुद्री व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है, वहीं पूर्वी तट अब एक निर्णायक मोड़ पर है और ओडिशा इसी तरह की सफलता को दोहराने और बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा, "पश्चिमी तट पर जो हासिल किया गया है, उसे अब पूर्वी तट पर भी विस्तारित किया जाना चाहिए। ओडिशा इस परिवर्तन को संभव बनाने के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र, संपर्क और नीतिगत समर्थन प्रदान करता है।"

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उद्योग मंत्री संपद चंद्र स्वैन और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस यात्रा में भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के हितधारकों से मुलाकात की और ओडिशा के नीतिगत, बुनियादी ढांचे की तैयारियों और सुविधा-आधारित शासन मॉडल को प्रस्तुत किया।

यात्रा के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने मुंद्रा औद्योगिक क्षेत्र और एसईजेड के माध्यम से मुंद्रा बंदरगाह का निर्देशित दौरा किया, जिसमें कंटेनर जेटी और वेरी लार्ज क्रूड कैरियर (वीएलसीसी) जेटी जैसी प्रमुख सुविधाओं का अवलोकन किया गया और बड़े पैमाने पर माल ढुलाई क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया।

प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंदरगाह क्षेत्र और एक तांबा निर्माण इकाई का भी दौरा किया और सौर सेल और पवन टरबाइन घटक निर्माण सुविधाओं का भी दौरा किया, जो एकीकृत औद्योगिक विकास के पैमाने को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री माझी ने बताया कि ओडिशा सरकार ने 83 लाख करोड़ रुपये के 433 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जबकि 28 लाख करोड़ रुपये की 148 परियोजनाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं। ओडिशा में निवेश की मंशा तेजी से और बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन में तब्दील हो रही है।

--आईएएनएस

 

 

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