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ओडिशा विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में आईटीडीए इंजीनियर के पास मिली करोड़ों की संपत्ति

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 ओडिशा
Jun 06, 2026, 09:56 AM
ओडिशा विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में आईटीडीए इंजीनियर के पास मिली करोड़ों की संपत्ति

 

भुवनेश्वर, 6 जून (आईएएनएस)। ओडिशा सतर्कता विभाग ने कंधमाल जिले के बालिगुडा स्थित एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए) के सहायक कार्यकारी अभियंता (एईई) बैकुंठनाथ बेहरा से संबंधित आय से अधिक संपत्ति (डीए) की जांच के सिलसिले में चल रही तलाशी के दौरान कई अचल और चल संपत्तियां बरामद की हैं।

सतर्कता अधिकारियों के अनुसार, बेहरा और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी संपत्तियों पर की गई तलाशी में अब तक भुवनेश्वर में चार आलीशान आवासीय भवन, 13 उच्च मूल्य के भूखंड, नकदी और अन्य निवेश बरामद हुए हैं।

प्रमुख संपत्तियों में चंद्रशेखरपुर के नीलाद्री विहार में लगभग 10,500 वर्ग फुट का एक चार मंजिला भवन, शैलाश्री विहार में एक तीन मंजिला भवन और भुवनेश्वर के कानन विहार और चंद्रशेखरपुर में दो-दो मंजिला मकान शामिल हैं। जाजपुर जिले के धर्मशाला कॉलेज के पास पांडुआ में एक और दोमंजिला मकान का पता चला है।

सतर्कता विभाग ने बेहेरा और उनके परिवार से जुड़ी 13 मूल्यवान जमीनें को जब्त किया है। इनमें भुवनेश्वर के प्रमुख इलाकों में 7 भूखंड, जाजपुर जिले के धर्मशाला क्षेत्र में पांच भूखंड और बारीपाड़ा में एक भूखंड शामिल हैं।

तलाशी के दौरान अधिकारियों ने 2.66 लाख रुपये नकद बरामद किए है। छापेमारी के दौरान जब्त किए गए सोने के आभूषणों का वजन और मूल्यांकन किया जा रहा है।

जांचकर्ता इंजीनियर और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक जमा, डाक बचत खाते, बीमा पॉलिसियों और अन्य वित्तीय निवेशों की भी जांच कर रहे हैं। भुवनेश्वर के चंद्रशेखरपुर स्थित एक्सिस बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में बेहेरा की पत्नी के नाम पर संचालित दो बैंक लॉकर अभी तक नहीं खोले गए हैं।

सतर्कता तकनीकी विंग को तलाशी के दौरान बरामद इमारतों और जमीन संपत्तियों का विस्तृत माप और मूल्यांकन करने के लिए लगाया गया है। कई स्थानों पर छापेमारी जारी है और संपत्ति के कुल मूल्य के बारे में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

--आईएएनएस

ओपी/पीएम

 

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