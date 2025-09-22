प्रान्तीय

Next Generation GST : जीएसटी सुधार जनता को प्रदान करेगा बड़ी राहत : जयनारायण मिश्रा

नेक्स्ट-जेनरेशन जीएसटी से जनता व छोटे व्यवसायों को राहत, पारदर्शिता में बढ़ोतरी
🏷 ओडिशा
Sep 22, 2025, 02:04 AM
भुवनेश्वर: वरिष्ठ भाजपा विधायक जयनारायण मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 सितंबर से नेक्स्ट-जेनरेशन जीएसटी लागू करने की घोषणा का स्वागत किया है।

मिश्रा ने कहा कि यह सुधार बढ़ती कीमतों का बोझ कम करके और कर प्रणाली को सरल बनाकर जनता को बड़ी राहत प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि यह कदम छोटे व्यवसायों और एमएसएमई के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, क्योंकि सरकार इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।

मिश्रा ने कहा, "लोगों को अब अपने दैनिक जीवन में प्रत्यक्ष लाभ का अनुभव होगा। नेक्स्ट-जेन जीएसटी लागू होने से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और अनावश्यक लागत कम होगी। मैं इस साहसिक कदम के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देता हूं।"

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई प्रणाली देश भर में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और आम लोगों को राहत पहुंचाने में मदद करेगी।

जीएसटी की कम दरें लागू होने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की पुरजोर वकालत की और कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की विकास यात्रा को गति देंगे, व्यापार में आसानी बढ़ाएंगे और अधिक निवेशकों को आकर्षित करेंगे।

वहीं, इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रथिन घोष ने कहा, "यह तभी संभव होगा जब प्रधानमंत्री विदेश से कोई उत्पाद न लाएं। अगर केंद्र और राज्य मिलकर काम करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और आवास के लिए धन दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार यह नहीं दिखा रही है कि संघीय ढांचा कैसा होना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो केंद्र-राज्य संबंध तेजी से विकसित होंगे।"

मध्यमग्राम विधानसभा क्षेत्र से विधायक घोष ने रविवार को उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में यह बात कही।

उन्होंने आगे कहा, "जीएसटी 2017 में लागू किया गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में समानता सुनिश्चित करना चाहती थीं। ऐसा किया गया, इसलिए कोई समस्या नहीं हुई।"

 

 

