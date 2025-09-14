World Boxing Championship 2025 : वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारतीय बेटियों जीत पर सीएम मोहन माझी ने दी बधाई

भुवनेश्वर: वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया है। भारत की जैस्मिन लाम्बोरिया और मीनाक्षी हूडा ने स्वर्ण पदक, नूपुर श्योराण ने रजत पदक और पूजा रानी ने कांस्य पदक जीतकर देशवासियों को गर्व का अनुभव कराया है। इसे लेकर ओडिशा के सीएम ने भारतीय महिला खिलाड़ियों को बधाई दी है।

इस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इन सभी महिला खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। उनके प्रदर्शन में दृढ़ता, अनुशासन और सच्ची टीम भावना झलकती है। मैं हार्दिक बधाई और भविष्य में और भी अधिक उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

उन्होंने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर लिखा, "वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली जैस्मिन लाम्बोरिया और मीनाक्षी हूडा, रजत पदक विजेता नूपुर श्योराण तथा कांस्य पदक प्राप्त करने वाली पूजा रानी को दिल से बधाई। इन खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धियों ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। रिंग में इनकी मेहनत, साहस और उत्कृष्टता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी।"

बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने भी विजेताओं को बधाई दी थी और अपने एक्स पोस्ट के जरिए कहा था, "लिवरपूल में 2025 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मीनाक्षी के शानदार प्रदर्शन पर मुझे गर्व है। उन्होंने 48 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उनकी सफलता और दृढ़ संकल्प भारतीय एथलीटों के लिए बेहद प्रेरणादायक है। उनके आगामी प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं।"

वहीं, पीयूष गोयल ने अपने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "लिवरपूल में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत का जलवा। 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने के लिए मीनाक्षी को और 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने के लिए जैस्मिन लाम्बोरिया को बहुत-बहुत बधाई। उनका शानदार प्रदर्शन देश भर के युवाओं को प्रेरित करेगा। आगे और भी सफलताओं के लिए शुभकामनाएं।"